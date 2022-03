Japonija ketina priimti pabėgėlių iš Ukrainos

Japonija paprastai per metus priima vos kelias dešimtis pabėgėlių iš tūkstančių prašymus pateikiančių asmenų. Be to, jos sienos šiuo metu yra uždarytos kone visiems atvykėliams iš užsienio, siekiant išvengti pandeminio koronaviruso plitimo.

Tačiau dabar F. Kishida pažadėjo, kad Japonija „vykdys planą priimti žmones iš Ukrainos, kurie pabėgo į trečiąsias šalis“, siekdama „tokiu lemiamu momentu parodyti savo solidarumą su Ukrainos žmonėmis“.

Apie pabėgėlių priėmimo planus F. Kishida kalbėjo po derybų su daugiau nei 800 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos priėmusios Lenkijos ministru pirmininku.

Pasak F. Kishidos, Japonija tikisi pirmiausia priimti asmenis, turinčius giminių ar draugų šalyje.

„Tačiau mes taip pat reaguosime iš humanitarinės perspektyvos“, – pridūrė jis, kol kas neribodamas priimamų atvykėlių skaičius.

Pasak jo, pabėgėlių atvykimas bus organizuojamas apeinant dabartinį sienos režimą, kuris draudžia į šalį atvykti užsienio turistams ir apskritai riboja atvykimą į šalį iš užsienio.

Kiek laiko pabėgėliai galės likti Japonijoje, nenurodoma.

2020 metais Japonija dėl humanitarinių priežasčių priėmė tik 47 pabėgėlius ir 44 atvykėlius, iš beveik 4 000 asmenų, pateikusių prašymus. Teisių gynimo grupės jau seniai kaltino Tokiją, esą jis per mažai padeda tiems, kurie bėga nuo konfliktų.

Pasak F. Kushidos, apie sprendimą jis informavo Ukrainos kaimynines šalis, kurios šiuo metu priima pabėgėlius.

Japonija taip pat palaiko tarptautinių sankcijų taikymą Rusijos ir Baltarusijos asmenims, eksporto įmonėms ir finansinėms institucijoms, siūlydama Ukrainai paskolas ir skubią humanitarinę pagalbą.