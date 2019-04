J. C. Junckeris: aš myliu Europą, tegyvuoja Europa!

Paskutinėje savo kalboje Europos parlamente prieš gegužės pabaigoje vyksiančius rinkimus J. C. Junckeris susumavo darbo rezultatus. Buvo įgyvendinta 350 jo vadovaujamos Europos Komisijos pasiūlymų, tarp jų – gerinantys europiečių kasdieninį gyvenimą, pavyzdžiui, nemokamas tarptinklinis ryšys naudojantis mobiliuoju telefonu kitoje ES šalyje. „Brexitas“ yra svarbu, tačiau kasdieninis piliečių gyvenimas yra dar svarbiau“, – pabrėžė Komisijos vadovas.

J. C. Junckeris apgailestavo, kad prieglobsčio ir migracijos teisės klausimais vis dar nerastas bendras sprendimas. Jis taip pat pareikalavo iš tikrųjų įgyvendinti ketinimų deklaraciją dėl geresnės ES išorės sienų apsaugos. „Pradėkime, pasiūlymai ant stalo“, – kalbėjo J. C. Junckeris. Paguoda jam esą yra tai, kad socialiniu lygiu Europoje per praėjusius penkerius metus daug padaryta.

J. C. Junckeris Komisijai vadovauti pradėjo po Europos Parlamento rinkimų 2014-aisiais. Jo mandatas oficialiai baigsis spalio gale.

Naujasis Europos Parlamentas bus renkamas gegužės 23-26 dienomis. Jis, atsižvelgdamas į ES šalių lyderių pasiūlymą, paskirs J. C. Junckerio įpėdinį.