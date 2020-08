J. Boltonas: D. Trumpas yra amoralus prezidentas

„Manau, kad jis yra amoralus prezidentas, kuris visą dėmesį skiria tiems dalykams, kurie jam padės būti perrinktam, nebūtinai darydamas tai, kas būtų geriausia Jungtinėms Valstijoms“, - sakė J. Boltonas.

„Aš jam keliolika kartų aiškinau, kad Korėjos pusiasalis buvo padalytas 1945 metais, bet jis niekada šito neįsidėmėjo, - teigė buvęs prezidento patarėjas. – Kitais atvejais nepavyksta įsikišti, pavyzdžiui, kai jis Theresai May (Didžiosios Britanijos premjerei nuo 2016 iki 2019 metų) pareiškė: „Ar Jungtinė Karalystė tikrai yra branduolinė valstybė?“. „Žmonės jau žino, kad jis mažai išmano istoriją ir nėra suinteresuotas į ją gilintis“, - teigė J. Boltonas.

71 metų J. Boltonas parašė knygą „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir), kurioje atskleidė politikos formavimo proceso Baltuosiuose rūmuose detales.