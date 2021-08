J. Bidenas svarsto pratęsti evakuacijos misiją iš Kabulo

Praėjus savaitei po to, kai Talibanas perėmė valdžią Afganistane, J. Bidenas dar kartą pažadėjo grąžinti namo visus amerikiečius, kurie nori išvykti. JAV vyriausybė, be to, esą stengiasi išgabenti iš šalies užsienio pajėgoms talkinusius afganistaniečius, kitus pažeidžiamus afganistaniečius bei šalių partnerių piliečius.

J. Bidenas, atsakydamas į klausimą, kaip JAV reaguotų, jei G7 šalys paprašytų ilgesnio amerikiečių ginkluotųjų pajėgų buvimo Kabulo oro uoste, teigė, „kad pažiūrėsime, ką galime padaryti“. Svarbiausių pramoninių valstybių lyderiai antradienį virtualiai aptars padėtį Afganistane.

Kabulo oro uoste savaitgalį toliau tvyrojo desperacija. Pasak stoties CNN, oro uoste ir jo prieigose spietėsi per 20 000 žmonių. Anot J. Bideno, JAV daliniai išplėtė saugumo zoną aplink oro uostą. Talibanas esą „bendradarbiavo“.

Pasak JAV prezidento, evakuacija gerokai įgavo pagreitį. Nuo evakuacijos misijos pradžios rugpjūčio 14 dieną JAV pajėgos ir jų koalicijos partnerės iš Kabulo išskraidino beveik 28 000 žmonių.

J. Bidenas įspėjo dėl „Islamo valstybės“ teroristinių išpuolių pavojaus Kabulo oro uoste. „Mes žinome, kad teroristai gali mėginti išnaudoti situaciją ir užpulti nekaltus afganitaniečius ar amerikiečių pajėgas“, – sakė jis. „Tikėtinu tokios atakos šaltiniu“, jis įvardijo IS atšaką regione.