J. Bidenas Rusija laiko priešininke, o Kiniją – konkurente

JAV demokratų kandidatas į prezidentus Joe Bidenas per televizijos CNN organizuotą rinkimų kampanijos renginį Pensilvanijoje pareiškė, kad laiko Rusiją Jungtinių Valstijų priešininke.

„Mano nuomone, Rusija – tai priešininkė. Tikrai taip galvoju“, – atsakė jis, paklaustas, ar laiko Rusiją JAV prieše.

Į panašų klausimą apie Kiniją J. Bidenas atsakė: „Laikau Kiniją konkurente, rimta konkurente.“ Jis pažadėjo gerinti prekybos su Kinija politiką.

Be to, per susitikimą su rinkėjais J. Bidenas, kuris sakė, kad bet koks užsienio bandymas kištis į JAV rinkimus yra „mūsų suverenumo pažeidimas“, pažadėjo, kad Maskva už tokį numanomą kišimąsi sumokės.

„Už tai teks sumokėti... Neturiu galvoje karo. Bet jie savo sumokės... Tai bus ekonominė kaina“, – sakė jis.

Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Christopheris Wray anksčiau ketvirtadienį Kongrese teigė, kad Vašingtonas stebi aktyvius Rusijos veiksmus dėl kišimosi į 2020 metų rinkimų kampaniją.

„Galvoju, jog žvalgybininkų bendruomenė sutaria, kad Rusija toliau bando kištis į mūsų rinkimus, visų pirma piktavališka įtaka iš užsienio. Per 2016 metų rinkimus jie taikėsi į rinkimų infrastruktūrą; šiandien to nėra, bet matome labai aktyvius Rusijos bandymus daryti piktavališką įtaką iš užsienio“, – sakė jis.

Pasak Ch. Wray, šiais bandymais pirmiausia siekiama „šmeižti [buvusį] JAV viceprezidentą Joe Bideną“.