Izraelyje pirmosiomis Paschos dienoms įvedamas griežtas karantinas

Izraelyje per pirmąsias Paschos dienas – balandžio 7–10 dienomis – įvedamas griežtas karantinas, pirmadienį paskelbė premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus), per televiziją kreipdamasis į tautą.

Viena svarbiausių judaizmo religinių metinių švenčių, per kurią minimas izraelitų pasitraukimas iš Egipto, trunka savaitę.

„Įvedame griežtą karantiną visoje šalyje nuo antradienio (balandžio 7 dienos) 16 val. iki penktadienio (balandžio 10 dienos) 7 val. ryto. Neleisime pasikartoti to, kas nutiko per Purimo šventę prieš mėnesį, kai kilo koronaviruso infekcijos protrūkis“, – B. Netanyahu cituoja „Times of Israel“.

Jis dar kartą paragino izraeliečius švęsti Paschą, prasidedančią balandžio 8-osios vakare „tik dalyvaujant artimiausiems žmonėms, gyvenantiems po tuo pačiu stogu“.

B. Netanyahu taip pat pranešė, kad Izraelio vyriausybė svarsto galimybę įvesti komendanto valandą nuo balandžio 8-osios 18 val. iki kitos dienos 7 val. ryto, kad būtų užkirstas kelias koronaviruso užkratui dar labiau išplisti.

Šiais metais Pascha Izraelyje pradedama švęsti nuo saulėlydžio balandžio 8-ąją.

