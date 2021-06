Izraelis uždraudė su mados sektoriumi susijusią prekybą kailiais

„Prekyba gyvūnų kailiais – importas ir eksportas – bus uždraustas, išskyrus tyrimų, studijų arba tam tikrų religinių tradicijų poreikius“, – sakoma Aplinkos ministerijos pranešime.

Kai kurie žydai ultraortodoksai dėvi tradicines kailines kepures – štreimelius.

„Šią istorinę dieną Izraelis nustatė etikos precedentą, ir, tikėkimės, kitos valstybės prie jų prisijungs bei uždraus barbarišką ir žiaurią prekybą kailiais mados sektoriuje“, – per „Facebook“ parašė kailių naudojimo priešininkų koalicija.

„Izraelis tapo pirmąja visa šalimi, nebenaudosiančia kailių“, – pridūrė aktyvistai. Panašūs draudimai jau yra įvesti kai kuriuose pasaulio miestuose ir Kalifornijos valstijoje.

Ministerijos įsakas įsigalios po šešių mėnesių.

Gyvūnų teisių grupė „Žmonės už etišką elgesį su gyvūnais“ (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) ragino kitas šalis sekti šiuo pavyzdžiu, taip pat dėl medicininių priežasčių.

„Sugrūdant ligotus ir stresą patiriančius gyvūnus krūvon antisanitarinėmis sąlygomis kailinių žvėrelių fermose sukuriama ideali veisykla mirtinoms ligoms“, – sakoma PETA pranešime.

„Naujasis koronavirusas buvo aptiktas audinių fermose keliolikoje šalių“, – pridūrė organizacija.