Izraelio ir JAV žvalgybos vadovai Katare derasi dėl humanitarinės pauzės Gazos Ruože

Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Williamas Burnsas (Viljamas Bernsas) ir Izraelio žvalgybos tarnybos „Mossad“ vadovas Davidas Barnea (Davidas Barnėja) atvyko į Dohą dalyvauti „trišalėse derybose su katariečiais, kad aptartų galimos humanitarinės pauzės, kurios metu būtų paleisti įkaitai ir į Gazos Ruožą būtų įvežta daugiau pagalbos, detales“, naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, dėl šio klausimo jautrumo.

„Pastarosiomis dienomis derybos dėl susitarimo vyko sėkmingai“, – sakė pareigūnas.

Antrą mėnesį vykstantį karą sukėlė spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas beprecedentis išpuolis Izraelio pietuose.

Per karą žuvo daugiau kaip 10,5 tūkst. palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 4,3 tūkst. vaikų, pranešė „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

Okupuotame Vakarų Krante per smurtą ir Izraelio reidus žuvo daugiau kaip 160 palestiniečių.

Izraelyje žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, dauguma jų – per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, nuo kurio prasidėjo kovos, be to, „Hamas“ kovotojai iš Izraelio į Gazos Ruožą išsivežė 239 įkaitus.