Ispanijoje sulaikyta 18 asmenų, įtariamų nelegaliu migrantų gabenimu

Tai pirmadienį pranešė Europolo spaudos tarnyba.

Operacijoje taip pat dalyvavo kai kurių Europos šalių ir JAV teisėsaugos tarnybos. Per kratas dviejuose namuose, kur gyveno įtariamieji, Ispanijos policija rado padirbtų dokumentų, elektroninės įrangos, finansinės dokumentacijos, grynųjų pinigų, narkotikų ir kitų neteisėtos veiklos įrodymų.

2019 metais pradėtas tyrimas susijęs su tuo, kad vis daugiau migrantų iš Vakarų Balkanų naudoja suklastotus dokumentus. Per ankstesnius tyrimo etapus buvo likviduota nusikalstama grupuotė Sen Marteno saloje Karibų jūroje. Jos nariai neteisėtai vežė migrantus albanus į JAV. Kurjeriai, gabenę į Kosovą ir Albaniją padirbtus dokumentus, buvo sulaikyti 2020 metų gruodį. Be to, buvo uždarytos keturios spaustuvės Kosove, gaminusios suklastotus dokumentus.

Europolo spaudos tarnyba informavo, kad iki šiol suimti 46 grupuotės nariai, daugiau kaip 400 nelegalių migrantų buvo atpažinti oro uostuose, konfiskuota apie tūkstantį suklastotų dokumentų.

Tyrimas taip pat nukreiptas prieš nusikalstamą tinklą Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, kuris kontroliavo migrantų skrydžius į šias šalis. JAV vidaus saugumo departamento pateikti duomenys leido aptikti spėjamus piktadarius Ispanijoje. Jie iš čia prisidėjo prie neteisėto migrantų vykimo į Didžiąją Britaniją iš įvairių Ispanijos ir Portugalijos oro uostų su padirbtais Prancūzijos dokumentais.

Europolo duomenimis, abiejų nusikalstamų grupuočių veikla padėjo neteisėtai patekti į Didžiąją Britaniją ir JAV daugiau kaip 400 Albanijos piliečių.