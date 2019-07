Iranas pranešė teikiantis pagalbą nelaimės signalą pasiuntusiam užsienio tanklaiviui

„Kaip numato tarptautinės taisyklės... Irano pajėgos prie jo priartėjo ir naudoja vilkiką, kad nutemptų į Irano vandenis būtinam remontui“, – sakoma URM atstovo Abbaso Mousavi (Abaso Musavio) žinutėje, paskelbtoje vyriausybės oficialioje „Twitter“ paskyroje.

Atstovas pridūrė, kad neilgai trukus bus paskelbta daugiau detalių.

Anksčiau tinklalapis „TankerTrackers“ pranešė, kad su Panamos vėliava plaukiojantis tanklaivis „Riah“, naudojamas Hormūzo sąsiauryje „kitiems laivams pripildyti degalų“, liepos 14 dieną įplaukė į Irano vandenis „pirmąjį kartą, sumažinęs greitį“.

Tinklalapis pridūrė, kad tuo metu tanklaivio automatinė atpažinimo sistema liovėsi siuntusi signalus.

„Riah“ paskutinė žinoma buvimo vieta buvo ties Kešmo sala Hormūzo sąsiauryje.

Pastarosiomis savaitėmis įtampa šiame regione smarkiai padidėjo: JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pranešė paskutinę minutę atšaukęs karinius smūgius Iranui, planuotus suduoti atsakant į incidentą, per kurį Teherano pajėgos virš Hormūzo sąsiaurio numušė vieną amerikiečių žvalgybos bepilotį lėktuvą. Be to, Vašingtonas kaltina Iraną surengus keletą atakų prieš tanklaivius Omano įlankoje, nors šiitiška respublika šiuos pareiškimus griežtai neigia, o tų įvykių aplinkybės tebėra mįslingos.

Liepos 4-ąją Didžiosios Britanijos karališkieji jūrų pėstininkai padėjo Gibraltaro tarnyboms sulaikyti vieną Irano tanklaivį, kuriuo, kaip mano JAV pareigūnai, mėginta nugabenti naftos Sirijai, pažeidžiant Europos Sąjungos ir JAV taikomas sankcijas. Šiuos kaltinimus Iranas irgi neigė.

Antradienį Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) pažadėjo dėl tanklaivio sulaikymo imtis atsakomųjų veiksmų prieš Britaniją.

„Piktavaliai britai... įvykdė piratavimo aktą ir pavogė mūsų laivą... Jeigu Dievas panorės, Islamo Respublika nepaliks šių piktavališkų veiksmų be atsako“, – pareiškė jis.