Holivudo žvaigždė B. Stilleris V. Zelenskiui: esate mano didvyris

„Man tai didžiulė garbė... Jūs esate mano didvyris!“ – sakė B. Stilleris, Jungtinių Tautų geros valios ambasadorius, susitikęs su Ukrainos vadovu minint Pasaulinę pabėgėlių dieną.

„Tai, ką jūs padarėte, tai, kaip sutelkėte šalį, pasaulį, tikrai įkvepia“, – kalbėjo 56 metų amerikiečių komikas, turėdamas omenyje daugybę V. Zelenskio kalbų, pasakytų auditorijoms visame pasaulyje, siekiant sutelkti paramą karo draskomai šaliai.

Vaizdo įrašą iš jųdviejų susitikimo paskelbė Ukrainos prezidentūra.

Anksčiau pirmadienį B. Stilleris apsilankė netoli Kyjivo esančioje Irpinėje, kur brutalaus karo pradžioje vyko įnirtingi mūšiai ir Rusijos pajėgos kaltinamos vykdžiusios žiaurius nusikaltimus prieš civilius.

„Manau, sunku suvokti, kas iš tiesų čia vyksta, jei nesi čia buvęs“, – V. Zelenskiui sakė B. Stilleris.

„Šį rytą buvau Irpinėje... Tikrąjį nuniokojimo mastą matome per televiziją, matome socialiniuose tinkluose, bet visai kas kita tai pamatyti gyvai, pajusti ir pasikalbėti su žmonėmis“, – sakė aktorius.

V. Zelenskis angliškai padėkojo B. Stilleriui už vizitą ir sakė, kad jam svarbu nuolat priminti žmonėms, kas vyksta Ukrainoje.

„Mums labai svarbu, kad žmonės nepamirštų. Neįdomu kasdien kalbėti apie karą,.. bet mums tai labai svarbu“, – svečiui sakė ukrainiečių lyderis.

V. Zelenskis ir B. Stilleris taip pat pripažino, kad turi ši tą bendro – vienas jų pasuko į politiką baigęs komiko karjerą, o kitas ją vis dar tęsia.

„Jūs baigėte puikią aktoriaus karjerą“, – sakė B. Stilleris, geriausiai žinomas dėl savo vaidmenų komedijose „Paskutinis jaunikio išbandymas“ (Meet the Parents) ir „Naktis muziejuje“ (Night at the Museum).

V. Zelenskis, kuris iki išrinkimo prezidentu 2019 metais buvo komiško televizijos serialo „Liaudies tarnas“ (Sluha narodu) žvaigždė, juokdamasis atsakė: „Ne tokią puikią, kaip jūsų.“