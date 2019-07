Gedimas Paryžiaus stotyje: sutriko „Eurostar“ traukinių eismas

Paryžiuje nutrūkus elektros tiekimui vienoje judriausių traukinių stočių penktadienį sutriko per Lamanšo tunelį kursuojančių „Eurostar“ traukinių eismas ir susisiekimas kitais maršrutais aplink Prancūzijos sostinę, pranešė bendrovė.

„Eurostar“ ragina keleivius vengti kelionių į Paryžių arba iš jo, kol darbininkai sutaisys antžeminę elektros tiekimo liniją Šiaurinėje stotyje.

Du „Eurostar“ traukinių reisai buvo atšaukti, o kiti gali vėluoti. Bendrovės „Thalys“, aptarnaujančios maršrutus į Briuselį ir Amsterdamą, tvarkaraštis taip pat sutriko. Vėluoja ir kai kurie vidaus reisų traukiniai.

Prancūzijos nacionalinė geležinkelių bendrovė „SNCF“ nurodė, kad gedimas turėtų būti sutaisytas iki penktadienio popietės.

Naujausi eismo sutrikimai paveikė Europą per intensyvių kelionių laikotarpį. Be to, itin didelių karščių banga trikdė Londono metropoliteno ir kitų geležinkelių linijų darbą.