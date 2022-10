G. Meloni per pokalbį su NATO vadovu patvirtino paramą Ukrainai

Naujoji Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) ketvirtadienį per savo pirmąjį pokalbį telefonu su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu dar kartą patvirtino paramą Ukrainai, pranešė jos biuras.

„Ministrė pirmininkė Meloni pakartojo, kad Atlanto aljansas yra labai svarbus siekiant apginti saugumą ir bendras vertybes, apibūdinančias Vakarų tapatybę“, – sakoma pranešime.

„Meloni dar kartą patvirtino visapusišką paramą Ukrainai kovojant su Rusijos agresija ir tai, kad pasauliniu mastu svarbu stiprinti NATO įsipareigojimą atremti įvairaus pobūdžio grėsmes, kylančias iš visų strateginių krypčių, įskaitant Pietų iššūkius“, – priduriama jame.

„Twitter“ žinutėje J. Stoltenbergas teigė: „Italija yra atsidavusi sąjungininkė, svariai prisidedanti prie mūsų atgrasymo ir gynybos bei labai svarbi sąjungininkams teikiant paramą Ukrainai.“

„NATO nesileis įbauginama ar atgrasoma nuo paramos Ukrainos savigynai – tiek, kiek reikės“, – pridūrė jis.

G. Meloni neofašistinių šaknų turinti partija „Italijos broliai“ (it. Fratelli d'Italia) laimėjo rugsėjį vykusius rinkimus, o praėjusį savaitgalį darbą pradėjo šios politinės jėgos koalicija su Silvio Berlusconi (Silvijaus Berluskonio) partija „Pirmyn, Italija“ (it. Forza Italia) ir Matteo Salvini (Matėjo Salvinio) kraštutinių dešiniųjų „Lyga“ (it. Lega).

Tiek M. Salvini, tiek S. Berlusconi jau seniai palaiko gerus ryšius su Maskva, nors antradienį pirmą kartą kreipdamasi į parlamentą G. Meloni pabrėžė, kad Italija liks „visiška Europos ir Vakarų pasaulio dalis“.

Antradienį G. Meloni taip pat kalbėjosi su JAV prezidentu Joe Bidenu (Džo Baidenu) ir pabrėžė „gilią draugystę, kuri sieja“ abi šalis, pranešė jos biuras.

Ji „pabrėžė jų transatlantinės partnerystės svarbą, ypač atsižvelgiant į istorinius iššūkius, su kuriais susiduria Vakarų demokratijos, pavyzdžiui, karą Ukrainoje, energetikos ir maisto krizes“.