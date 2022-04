„Frontex“ fiksuoja didelį į ES atvykstančių migrantų skaičiaus augimą

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius be leidimo į Europos Sąjungą bandė patekti didžiausias skaičius migrantų nuo 2016 metų, antradienį pranešė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“.

Agentūra nurodė, kad į šį skaičių neįtraukti karo pabėgėliai iš Ukrainos.

Pasak „Frontex“, nuo sausio iki kovo į 27-ias ES valstybes neteisėtai atvyko daugiau kaip 40,3 tūkst. asmenų – 57 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

2015 metais į Bendriją atvyko per 1 mln. žmonių, daugiausia sirų ir irakiečių, perpildžiusių priėmimo centrus. Jų antplūdis sukėlė didelę politinę krizę Europoje, bloko narėms įsivėlus į ginčus, kas turėtų jais pasirūpinti. Tos krizės pakurstyta įtampa juntama iki šiol.

Šįmet jau beveik 5 mln. ukrainiečių paliko savo šalį dėl karo. Daugiau nei pusę jų priėmė Lenkija, beveik pusę milijono – Vengrija, rodo Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) duomenys. Po 2015 metų abi šios šalys nesutiko įsipareigoti priimti pabėgėlius iš Sirijos ir Irako.

Pasak „Frontex“, per pirmąjį šių metų ketvirtį bandymų be leidimo patekti į ES per Vakarų Balkanus skaičius išaugo daugiau nei dvigubai – užfiksuota per 18,3 tūkst. neteisėto sienos kirtimo atvejų. Dauguma neteisėtų migrantų – sirai ir afganistaniečiai.

Daugiau nei 5,1 tūkst. asmenų bandė neteisėtai patekti į ES per blokui priklausantį Kiprą. Per metus tokių atvejų skaičius išaugo tris kartus.

„Frontex“ taip pat nurodė, kad šįmet, palyginti su pirmuoju praėjusių metų ketvirčiu, beveik tris kartus – iki 8,9 tūkst. – išaugo migrantų, bandančių per Lamanšo sąsiaurį pasiekti Didžiąją Britaniją, skaičius. Maždaug pusei jų buvo sutrukdyta kirsti Lamanšo sąsiaurį.