Filipinuose policija ieškos koronavirusu užsikrėtusių žmonių, vaikštinėdama po namus

„Su vietos valdžios institucijų ir Filipinų nacionalinės policijos pagalba mes pradėsime lankytis gyvenamuosiuose namuose ir siųsti užasikrėtusiuosius į karantino centrus“, - pareiškė šalies vidaus reikalų ministras Eduardas Ano.



Be to, jis paragino gyventojus informuoti apie susirgusius žmones policiją.



„Brangūs bendrapiliečiai, jeigu jūs žinote, kad jūsų kaimynas užsikrėtęs Covid-19 ir tai slepia, kreipkitės į mus. To reikalauja įstatymas“, - pridūrė ministras.



Kaip paaiškino laikraštis, Filipinų valdžia leido pacientams, kuriems pasireiškia silpni Covid-19 simptomai, taip pat pacientams be simptomų likti namų karantine, jeigu jie turi atskirą gyvenamąjį kambarį. Be to, su jais neturi gyventi asmenys iš labiausiai koronaviruso pažeidžiamų gyventojų grupių. Policininkai padės ieškoti infekuotųjų, kurie pažeidžia šias taisykles.



Filipinų prezidento administracijos spaudos sekretorius Harry`is Roque pritarė vidaus reikalų ministro iniciatyvai.



Naujausiais duomenimis, Filipinuose iki šiol nustatyta 58 850 užsikrėtimo koronavirusu atvejų, mirė 1 614 infekuotųjų.