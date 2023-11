EVT vadovas nuvyks į Vengriją mažinti įtampos su V. Orbanu

Pranešimas apie būsimą Ch. Michelio vizitą ketvirtadienį pasirodė socialiniame tinkle „X“, po to, kai vengrų premjeras buvo apkaltintas planais per gruodį įvyksiantį viršūnių susitikimą pasinaudoti veto teise ir blokuoti naują ES pagalbos Ukrainai paketą, iš dalies dėl to, kad būtų atblokuotos lėšos Vengrijai.

Tęsdama kontrpuolimą prieš Rusiją Ukraina laukia tolesnės karinės paramos iš ES ir tikisi per būsimą bloko viršūnių susitikimą pradėti derybas dėl narystės jame.

Tačiau Vengrija – artimiausia Rusijos sąjungininkė 27 valstybių ES – nuolat kelia tam kliūtis.

Praėjusią savaitę V. Orbanas parašė Ch. Micheliui ir paragino skubiai aptarti bendrą ES strategiją dėl Ukrainos.

Ketvirtadienį Vengrijai buvo leista gauti 900 mln. eurų avansą iš ES – 10,4 mlrd. atsigavimo po COVID-19 pandemijos fondo dalį.

Tačiau didžiausia tų pinigų dalis sulaikoma, kol Budapeštas įvykdys kelias sąlygas, susijusias su teisine valstybe.

V. Orbanas, kuris ne kartą konfliktavo su Briuseliu dėl numanomo demokratijos normų naikinimo ir bandymų reformuoti ES prieglobsčio suteikimo politiką, neseniai pradėjo viešą kampaniją prieš Europos Komisiją.

Briuselis taip pat yra sustabdęs 22 mlrd. eurų iš atskiro sanglaudos fondo išmokėjimą Vengrijai, kol ši neįrodys, kad ėmėsi reformų teisėjų ir mokslininkų nepriklausomumui, LGBTIQ teisėms užtikrinti.

Vengrija padarė tam tikrų pakeitimų ir tvirtina įvykdžiusi reikalavimus, susijusius su teismų sistema, kad gautų 13 mlrd. eurų iš tų pinigų.