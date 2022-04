Europos Komisija: turime ruoštis kitam pandemijos etapui

„Įžengiame į naują pandemijos etapą, nes palaipsniui pradėjome gyventi su COVID-19. Nepaisant to, turime likti nepaprastai budrūs“, – sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Naujų atmainų riziką esą ir toliau yra didelė.

Konkrečiai ES šalys raginamos stiprinti vakcinacijos nuo koronaviruso ir skiepijimo stiprinančiosiomis dozėmis kampanijas.

Tik 64 proc. ES gyventojų yra gavę stiprinančiąją dozę, 90 mln. žmonių ES dar visiškai nepasiskiepiję, sakė sveikatos reikalų komisarė Stella Kyriakides. Siekiant užtikrinti ilgalaikį vakcinų nuo koronaviruso tiekimą, prižiūrint naujai ES sveikatos agentūrai "Hera", bus rezervuoti jų gamybos pajėgumai.

Anot Europos Komisijos, šalys, be to, turi įdiegti ilgalaikę viruso tyrimų ir stebėsenos sistemą, kuri be COVID-19 galėtų apimti ir kitas kvėpavimo takų ligas, pavyzdžiui, gripą. Esą būtina ir toliau ieškoti galimų viruso atmainų. Apskritai reikia stiprinti sveikatos priežiūros sistemas, kad jos būtų pasirengusios galimai naujai koronaviruso bangai, sakoma Komisijos pranešime.