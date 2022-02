Estijos žvalgyba: Rusija pasiruošusi karinei operacijai Ukrainoje

Iki tada Maskva bus sukūrusi tam reikalingas sąlygas ir pajėgimus, sakoma antradienį Taline paskelbtoje Estijos užsienio žvalgybos agentūros metinėje ataskaitoje. Tada esą reikės tik politinio sprendimo pradėti operaciją.

Ataskaitoje teigiama, kad Rusija nuo rudens prie Ukrainos sienos mobilizavo 150 000 kareivių. Buvo perkelti daliniai iš visų karinių apygardų ir kariuomenės dalių. „Tai didžiausias Rusijos karinių pajėgų sutelkimas per pastaruosius 30 metų“, - rašo žvalgyba. Rusija, be to, apie 20 000 karių yra nusiuntusi į Baltarusiją.

Dalinių sutelkimas kelia tiesioginę grėsmę Ukrainai ir yra ultimatumas Vakarams. Net jei Rusijos vadovybę pavyks įtikinti atsisakyti karinio Ukrainos puolimo, anot estų žvalgybininkų, reikia tikėtis vis aktyvesnio Maskvos karinio elgesio. „Karinis spaudimas ir grasinimai karu Rusijai tapo svarbiais užsienio politikos instrumentais“, - sakoma ataskaitoje.

JAV ir jų sąjungininkai baiminasi, kad rusų dalinių judėjimas gali reikšti pasirengimą karui. Rusija tai neigia ir kasdien pabrėžia neketinanti pulti Ukrainos. Rusijos gynybos ministerija antradienį paskelbė, kad pirmieji daliniai po manevrų grįžta į savo bazes.