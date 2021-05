ES laukia konkretaus JAV plano dėl vakcinų patentų panaikinimo

„Esame pasirengę imtis šios temos, kai tik bus pateiktas konkretus pasiūlymas“, – sakė jis ES lyderiams aptariant šį klausimą Portugalijos mieste Porte.

Vis dėlto Ch. Michel'is įspėjo, kad Bendrija abejoja, ar ši idėja „artimiausiu metu būtų stebuklinga burtų lazdelė“.

EVT pirmininkas pabrėžė, kad greičiausias sprendimas siekiant padidinti vakcinų tiekimą visame pasaulyje yra eksportas ir kad ES ragina „visus partnerius palengvinti dozių eksportą“.

Ch. Michel'is apie tai kalbėjo antrąją ES viršūnių susitikimo dieną. Neformalios EVT metu, be kita ko, planuotas ES ir Indijos dvišalis susitikimas. Pastarosios pareigūnai šeštadienį pranešė, kad per pastarąją parą mirė daugiau kaip 4 000 koronavirusu užsikrėtusių žmonių – daugiausiai per vieną dieną nuo COVID-19 pandemijos pradžios,

Svarbiausia dabar yra gaminti daugiau ir didinti solidarumą.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pareiškė, kad patentų apsaugos panaikinimo klausimas šiuo metu nėra skubiausias.

„Svarbiausia dabar yra gaminti daugiau ir didinti solidarumą“, – sakė jis.

Popiežiaus palaikymas

Popiežius Pranciškus šeštadienį pareiškė palaikantis siūlymą, kad siekiant padidinti tiekimą vargingesnėms šalims laikinai negaliotų vakcinų nuo COVID-19 patentinė apsauga.

Vaizdo kreipimesi į koncerto už skiepijimąsi „Vax Live“ dalyvius ir žiūrovus argentinietis pontifikas sakė palaikąs „visuotinę prieigą prie vakcinos ir laikiną intelektinės nuosavybės teisių sustabdymą“ .

Pranciškus, kuris jau ne kartą sakė, kad reikia dalytis vakcinomis, pasmerkė „individualizmo virusą“, kuris „daro mus abejingus kitų kančioms“.

„Vienas iš šio viruso variantų yra uždaras nacionalizmas, užkertantis kelią, pavyzdžiui, skiepų internacionalizmui, – ispaniškai sakė jis. – Kitas variantas – kai rinkos ar intelektinės nuosavybės įstatymus iškeliame aukščiau meilės ir žmonijos sveikatos dėsnių.“

Pontifiko komentaras pasirodė JAV netikėtai paskelbus, kad pritaria siūlymui laikinai sustabdyti vakcinų nuo COVID-19 patentinės apsaugos galiojimą.

Šiam žingsniui griežtai nepritaria pagrindiniai vaistų gamintojai. Anot jų, tai nepagreitintų gamybos, tačiau sukurtų precedentą, dėl kurio galbūt iškiltų grėsmė būsimoms inovacijoms.

Koncerte „Vax Live: The Concert to Reunite the World“, be kitų, dalyvavo Didžiosios Britanijos princas Harry (Haris) ir tokios popmuzikos žvaigždės kaip Jennifer Lopez (Dženifer Lopes). Dalyviai ragino užtikrinti spartesnį ir teisingesnį skiepijimą nuo koronaviruso visame pasaulyje.