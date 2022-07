Ekspertai: kare prasidėjo įdomus judesys

Pasak jų, Donbaso kryptimi, šiauriniame flange, Charkivo sektoriuje, prasidėjo įdomus judesys. Ukrainos duomenimis, siekdamas pagerinti savo logistiką, agresorius pradėjo įrenginėti pontonines perkėlas per vandens kliūtis kontaktinės linijos užnugaryje.

„Neaišku, nei kokiomis pajėgomis, nei kokiose vietovėse ši veikla vykdoma, bet momentas labai įdomus. Neatmestina, kad rusų karius taip paveikė HIMARS ir kitų ukrainiečių artilerijos sistemų smūgiai komunikacijoms pietų kryptyje, kad jie nusprendė pasiruošti, jei netyčia koks HIMARS į svečius atvažiuotų. Tiesa, labiau realistiška, kad šiame sektoriuje galime pamatyti nebent išmanios amunicijos vakarietiškoms 155 mm artilerijos sistemoms, HIMARS darbo užtenka prioritetiniuose sektoriuose. Charkive svarbesnis šūvio tikslumas, o ne didesnis ugnies nuotolis. Ukrainiečių artilerija ir dabar pajėgi pasiekti taikinius visame Rusijos karių užnugario gylyje iki sienos, tačiau tikslumo naikinti tiltus su sovietine artilerija neužtenka. Ko agresorius baiminasi?“ – klausė ekspertai.

Kalbėdami apie Iziumą, jie sakė, kad pakitimų čia nematyti. Tačiau Syversko sektoriuje dėl masinės agresoriaus utilizacijos darosi kiek ramiau. Daug darbo abiejų pusių artilerijai – agresorius liko ištikimas savo taktikai – Verkhnokamenske atakavo iš rytų (Verkhnokamenka) ir šiaurės rytų (Bilohorivka). Tačiau nesėkmingai.

Bakhmute, Soledrės ruože, toliau vyksta nelengvos kautynės prie Pokrovskės, tačiau agresoriui ir toliau nesiseka pasiekti operacinių tikslų, t. y. išmušti ukrainiečius iš čia esančių aukštumų, pasinaudojant jomis iš pietų įžengti į Soledarę, blokuoti Bakhmutą iš rytų, persigrupuoti ir pradėti puolimą Syverske link iš pietų – aapeinant kol kas neįveikimą jiems rytinį miesto gynybinį ruožą.

„Locked N’ Loaded“ atstovų teigimu, tęsiasi sunkūs mūšiai Svitlodarske. Panašu, kad agresorius po truputį perima šiaurės ir šiaurės vakarinio Vuhlihirsko tvenkinio kranto kontrolę.

„Tačiau čia placdarmas vystyti puolimą per siauras dėl už nugaros esančio tvenkinio, ukrainiečių artilerija čia gali lengviau „į faršą taškyti“ pulti besirengiančius rusų karių vienetus. Tačiau agresoriaus atakos ruože Kodema - Semihiria – Travneve yra nesėkmingos ne tik dėl to. Labiausiai prie to prisideda ir tai, kad šis sektorius išvagotas vandens telkinių. Tad ukrainiečiams lengviau organizuoti gynybą – priešas neturi daug puolimo kelių, tad nuspėjamose atakų vietose sėkmingai yra utilizuojamas. Neatmestina, kad dar padaužęs galvą į sieną, agresorius bandys kiek šiauriau pasiekti Bakhmutkos upę ir atkirsti upių apsuptą ukrainiečių ginamą ruožą, t. y. gynėjų privalumą paversti jų trūkumu. Turbūt todėl vis pabando laimę puldami šiauriau esančią Vershyna. Tai puikiai supranta ir ukrainiečiai. Stebėsime situaciją“, – sakė pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro elspertai.