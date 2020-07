EK: pernai imtasi gerokai daugiau priemonių, kad pavojingi gaminiai nepasiektų rinkos

Už teisingumą atsakingo EK nario Didier Reynderso teigimu, Skubių pranešimų sistema veikia visą parą septynias dienas per savaitę, palaiko nuolatinį informacijos srautą ir užtikrina mūsų bendrosios rinkos saugumą.

„Kaip matyti iš 2019 m. ataskaitos, vykdomas kaip niekad didžiulis darbas siekiant apsaugoti vartotojus nuo pavojingų produktų ir galimos žalos. Be to, Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis siekdama didinti atliekamų gaminių bandymų skaičių. Dėl to per mūsų Skubių pranešimų sistemą nuo praėjusių metų pabaigos buvo pažymėti dar 75 produktai“, – sakė D. Reyndersas.

Svarbiausios ataskaitos išvados

Pernai 31 Skubių pranešimų sistemoje dalyvaujančių šalių (ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) valdžios institucijos per sistemą pasikeitė 2 243 pranešimais apie pavojingus produktus, dėl kurių imtasi 4 477 tolesnių veiksmų. Tai yra 10 proc. daugiau nei praėjusiais metais ir 63 proc. daugiau, palyginti su 2015 m. Imtasi įvairių veiksmų: platintojai ir mažmenininkai pašalino iš rinkos arba sunaikino produktą, kol jis dar nepasiekė vartotojų, arba atšaukė nesaugius produktus.

Ataskaitoje nurodyta, kad daugiausia pranešimų gauta apie žaislus (29 proc. visų pranešimų), motorines transporto priemones (23 proc.) ir elektros prietaisus bei įrenginius (8 proc.) Taip pat daug pranešimų pateikta apie kosmetikos gaminius, drabužius, tekstilės gaminius, mados aksesuarus, taip pat vaikų priežiūros prekes ir vaikišką įrangą.

Dažniausiai pranešta apie riziką susižeisti (27 proc.), pavyzdžiui, patirti lūžį ar smegenų sukrėtimą. Antra dažniausia rizika, apie kurią pranešta, – produktų cheminės sudedamosios dalys (23 proc.), o trečia – rizika, kad vaikai gali užspringti (13 proc.).

Nuo koronaviruso protrūkio pradžios užregistruota keletas naujų perspėjimų, tačiau jie į 2019 m. ataskaitą dar nebuvo įtraukti. Iki liepos 1 d. pateikti 63 perspėjimai dėl veido kaukių, 3 perspėjimai dėl kombinezonų, 3 – dėl rankų dezinfekavimo priemonių ir 3 – dėl UV lempų (nešiojamųjų dezinfekcinių lazdų). Nuo kovo 1 d. iki liepos 1 d. 10 kartų buvo imtasi tolesnių veiksmų dėl kaukių ir vieną kartą – dėl dezinfekavimo priemonių: buvo toliau derinamos kovos su tokiais produktais priemonės ir taip gerinama vartotojų apsauga visoje Europoje.

Koordinuoti produktų bandymai

Trečiadienį EK paskelbė ir koordinuotos veikos produktų saugos srityje rezultatus. Šioje srityje Europos Komisija ir valstybių narių atrinktos Europos įstaigos atliko bendrus produktų bandymus – iš viso atlikti 652 bandymai dėl produktų saugos. Valstybės narės bandymams atrinko įvairius produktus, pavyzdžiui, asmeninius transporto įrenginius, pliušinius žaislus, kroviklius, baterijas, dviračių kėdutes vaikams ir gleivinius žaislus. 38 proc. visų išbandytų gaminių neatitiko konkrečių ES saugos teisės aktų aspektų. Nustatyta, kad 11 proc. gaminių (iš viso 75) kelia rimtą pavojų vartotojams. Pavyzdžiui, visos išbandytos dviračių sėdynės kėlė tam tikrą pavojų, tačiau tik 8 proc. atvejų šis pavojus buvo didelis. Aukščiausias didelio pavojaus lygis nustatytas pliušinių žaislų kategorijoje – 68 proc., o žemiausias (1 proc.) – baterijų. Jei atliekant vertinimą nustatoma, kad pavojus yra didelis, apie gaminį pranešama Skubių pranešimų sistemoje, kad pavojingi gaminiai neplistų rinkoje.

Tolesni veiksmai

Komisija toliau modernizuos Skubių pranešimų sistemos priemones, kad paskatintų vartotojus ieškoti informacijos pranešimų duomenų bazėje ir priimtų saugius sprendimus dėl pirkimo. Šiuo tikslu bus atnaujinta vartotojams ir įmonėms skirta interneto svetainė, taip pat parengta speciali valstybėms narėms skirta pranešimų teikimo priemonė.

Koordinuotų priemonių produktų saugos srityje imamasi kasmet. Šių metų priemonės – CASP2020 – pradėtos vykdyti metų pradžioje. Tai gaminių (pvz., žaislų, juvelyrinių dirbinių, namų žaidimų, lauko įrangos, kabelių, mažų virtuvinių ir šildymo prietaisų, kūdikių kėdučių ir vaikų automobilių sėdynių) bandymai, rizikos vertinimas, internetinės rinkos priežiūra, bendradarbiavimas su muitinėmis, duomenų apie sužalojimus ir nelaimingus atsitikimus rinkimas ir informavimo kampanijas. Atsižvelgdama į koronaviruso protrūkį Komisija taip pat skelbia specialų kvietimą teikti paraiškas dėl kovos su virusu produktų. Šis bendras pirkimas (kuris vyks panašiai kaip ir su koronavirusu nesusijusių produktų atveju) bus skirtas puskaukėms, rankų dezinfekavimo priemonėms ir pirštinėms, jis turėtų būti pradėtas iki šių metų liepos vidurio. Šiuo metu nustatomi CASP2021 priemonių prioritetai.

Nuo 2003 m. veikiančia Skubių pranešimų sistema užtikrinama, kad informacija apie visoje Europoje pašalintus iš rinkos ir (arba) atšauktus pavojingus ne maisto produktus būtų greitai perduota valstybėms narėms ir Europos Komisijai. Tokiu būdu visoje ES galima tinkamai reaguoti.