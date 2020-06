Egiptas oficialiai paskelbė apie oro susisiekimo atnaujinimą

„Tarptautiniai skrydžiai į visus Egipto oro uostus ir iš jų bus galimi nuo liepos 1 dienos“, – sakė ministras.

Jis pabrėžė, jog šis sprendimas susijęs ne tik su šalies turizmo sektoriui svarbiais Šarm el Šeicho, Hurgados ir Mersa Matruh kurortais, bet ir su visų šalies regionų oro uostais, įskaitant sostinės Kairo bei Burg el-Arab oro uostu netoli Aleksandrijos.

Birželio 11-ąją Egipto vyriausybė nusprendė atnaujinti tarptautinį oro susisiekimą nuo liepos su mažiausiai COVID-19 „atakuotomis“ šalies provincijomis, į jų sąrašą įtraukdama pagrindinius turizmo centrus, ir pareikšdama, jog bus garantuotas jų „švarumas“ nuo naujojo koronaviruso.

„Buvo nuspręsta nuo liepos pradžios atidaryti atvykstamąjį [užsienio] turizmą ir oro susisiekimą su turistinėmis provincijomis, kurias virusas paveikė mažiausiai“, – sakė oficialus Egipto vyriausybės atstovas Naderas Saadas.

Egipto valdžia leido nuo liepos padidinti viešbučių apkrovą iki 75 proc., tačiau turistams bus nerekomenduojama vartoti maisto ar gėrimų ne viešbučiuose ir restoranuose, kurie privalės turėti atitinkamus saugumo sertifikatus, ir, atsiradus bet kokiems kvėpavimo takų sutrikimams, poilsiautojai privalės nedelsdami pranešti apie viešbučių administracijoms.

Egiptas įsipareigojo suteikti savo sąskaitą turistams gydymą, jei jiems COVID-19 bus patvirtintas per atostogas jo teritorijoje.

Į Egiptą atvykusieji privalės užpildyti forminį dokumentą, kuriuo patvirtins, kad nebuvo užsikrėtę koronavirusu, per pastarąsias 14 dienų neturėjo kontakto su šiuo virusu užsikrėtusiuoju, o kelionės metu neturėjo korovirusinės infekcijos simptomų.

Be to, atvykusiems iš šalių, kuriose koronavirusinės infekcijos protrūkis būtų pasiekęs epidemijos lygį, teks pateikti pažymą, išduota per 48 valandas iki atvykimo į Egiptą, kuria būtų patvirtinas neigiamas COVID-19 testo rezultatas. Tokios pažymos neturint, dėl COVID-19 bus galima pasitikrinti oro uoste.