Didžioji Britanija mini pirmojo COVID-19 pandemijos karantino metines

Britanija pagal COVID-19 aukų skaičių užima penktą vietą pasaulyje.

Per Nacionalinę refleksijos dieną parlamente ir visoje Jungtinėje Karalystėje vidurdienį vietos (14 val. Lietuvos laiku) COVID-19 aukos ir kovos su pandemija fronto linijos darbuotojai pagerbti tylos minute ir varpų skambesiu.

20 val. gyventojai kviečiami išeiti į savo namų prieangį ir įjungti mobiliųjų telefonų švieseles, žibintus ar uždegti žvakes, drauge įžiebiant nacionalinį „atminimo švyturį“.

Karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) ir jos vyriausias sūnus, sosto įpėdinis princas Charlesas (Čarlzas) taip pat prisijungė prie pandemijos aukų pagerbimo. Monarchė pakvietė apmąstyti „sielvartą ir netektis, tebeslegiančius tiek daug žmonių bei šeimų, ir atiduoti pagarbą už begalinę tarnybą tiems, kurie palaikė mus visus pastaruosius metus“.

Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) karantiną įvedė praėjusių metų kovo 23 dieną. Buvo uždarytos mokyklos, nebūtinų prekių parduotuvės ir nebūtinas paslaugas teikiančios įmonės, taip pat uždrausti daugiau kaip dviejų žmonių susibūrimai.

„Nuo šio vakaro turiu duoti Britanijos žmonėms labai paprastą nurodymą – turite likti namuose“, – sakė B. Johnsonas prieš metus, paskelbdamas apie įvedamus griežčiausius visuomeninio gyvenimo suvaržymus nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.

Tąsyk premjeras įspėjo, kad „daug gyvybių, deja, bus prarasta“. Visgi dabartinis pandemijos aukų skaičius smarkiai lenkia net niūriausias britų mokslininkų ar politikų prieš metus skelbtas prognozes.

„Paveikti visi“

Praėjusių metų kovą mirusiųjų skaičius buvo 335. Praėjus metams jis siekia 126 172. Šis skaičius yra vienas iš penkių didžiausių pasaulyje, skaičiuojant vienam milijonui gyventojų tenkantį mirčių skaičių.

Praėjusią savaitę sociologinių tyrimų agentūros „YouGov“ surengta apklausa parodė, kad kas šeštas žmogus Britanijoje dėl COVID-19 neteko šeimos nario arba artimo draugo.

„Kiekvienas iš mūsų buvome paveikti“, – sakė Bendruomenių rūmų pirmininkas Lindsay Hoyle'as (Lindsis Hoilas) prieš tylos minutę.

Iš pradžių buvo manoma, kad karantinas užtruks tris savaites. Praėjus metams Britanija išgyvena jau trečią suvaržymų etapą, nors dėl sėkmingai vykstančios gyventojų skiepijimo kampanijos jie palaipsniui yra švelninami.

Tačiau B. Johnsonas perspėjo, kad dabar Europoje siaučia trečioji koronaviruso banga, kuri neišvengiamai „pasieks mūsų krantus“, ir paragino prisiminti praėjusių metų netektis.

Pandemija „pareikalavo didelių aukų iš mūsų visų“, sakė jis. Pasak premjero, šis metinių paminėjimas yra „galimybė apžvelgti praėjusius metus – vienus sunkiausių mūsų šalies istorijoje“.

„Mes taip pat turėtume prisiminti mūsų tautos per praėjusius metus pademonstruotą tvirtą charakterį“, – kalbėjo B. Johnsonas, nors daugelis premjero kritikų kaltina vyriausybę dėl to, kad ji per vėlai ėmėsi veiksmų kovai su pandemija ir jų buvo per mažai.

Pačiam premjerui taip pat prireikė gydymo intensyvios terapijos skyriuje, kai netrukus po pirmojo karantino paskelbimo jis pats užsikrėtė šiuo virusu.

COVID-19 politika

Sveikatos apsaugos ministras Mattas Hancockas (Matas Hankokas) sakė vidurdienį nutrauksiantis darbą, kad prisimintų „sunkiausius metus“.

„Ši krizė palietė kiekvieną“, – sakė jis interviu visuomeniniam transliuotojui BBC.

„Praėję metai veikiausiai buvo sunkiausi“ per 20–30 metų, todėl mums svarbu „nuolat siekti mokytis iš to, kas vyksta“, sakė ministras.

Tačiau B. Johnsono vyriausybė priešinasi raginimams nedelsiant surengti viešą tyrimą, kodėl pandemija taip smarkiai smogė Britanijai, o politiniai nesutarimai temdo vakcinacijos kampaniją.

Skiepijimo kampanija Britanijoje šiuo metu yra labai priklausoma nuo JK įsikūrusios farmacijos milžinės „AstraZeneca“.

Tačiau dėl nepakankamo vakcinų tiekimo iš Indijos Serumų instituto kitą skiepijimo kampanijos etapą, kuriame dalyvaus penktą dešimtį metų einantys žmonės, kitą mėnesį reikės laikinai atidėti, perspėjo vyriausybė.

Tuo metu Europos pareigūnai piktinasi, kad „AstraZeneca“ iki šiol vykdė savo sutartinius įsipareigojimus Jungtinei Karalystei, tačiau nepristatė sutartyje numatyto vakcinos dozių kiekio ES šalims.

B. Johnsonas pirmadienį sakė, kad buvo „patikintas“, jog ES lyderiai nesiims savo plano blokuoti vakcinos eksportą iš žemyno.

Tačiau jau kitą dieną Vokietijos kanclerė Angela Merkel pareiškė pritarianti šiam planui.