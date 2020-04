Dėl koronaviruso grėsmės Kalifornijoje į laisvę paleidžiami 3,5 tūkst. kalinių

Valstijos Pataisų departamento teigimu, Kalifornijos kalėjimuose koronavirusas patvirtintas keturiems kaliniams ir 25 darbuotojams.

Siekiant sumažinti kalėjimų užpildymą, kaliniai, kuriems liko nedaug bausmės laiko, bus paleidžiami lygtinai, teigė departamentas.

Tiesa, nebus paleidžiami už smurtinius ir lytinius nusikaltimus bei smurtą šeimoje nuteisti kaliniai.

Be to, bus stabdomas kalinių perkėlimas iš areštinių į kalėjimus. Pagal skaičiavimus, per 30 dienų tai sumažins kalinių skaičių dar 3 000.

Pasak Pataisų departamento, prieš jiems įeinant į kalėjimo teritoriją, bus matuojama visų personalo darbuotojų temperatūra.

Kalifornijos kalėjimai yra perpildyti, juose kali iš viso daugiau nei 120 tūkst. kalinių. Dėl augančio užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičiaus kalėjimuose kalinių advokatai ir aktyvistai ragina lygtinai paleisti dalį kalinių. Šiuo metu Kalifornijoje kalinių šeimoms draudžiama lankyti įkalintuosius.

Iš viso Kalifornijoje užsikrėtimų koronavirusu skaičius siekia daugiau nei 8 500, valstijoje nuo COVID-19 mirė 181 žmogus.

JAV bendras mirčių nuo koronaviruso skaičius padidėjo nuo pirmadienį užfiksuotų 3 008 iki 3 873 mirčių. Šalyje iš viso užregistruoti 188 172 užsikrėtimo atvejai.