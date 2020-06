Dėl G. Floydo mirties suimtam policininkui nustatytas 1 mln. dolerių užstatas

Sprendimas dėl užstato buvo paskelbtas per pirmąjį parengiamąjį teismo posėdį D. Chauvino byloje dėl gegužės 25-ąją Mineapolyje įvykusio incidento.

Per tą įvykį buvo nufilmuota, kaip baltasis D. Chauvinas beveik devynias minutes keliu spaudė kaklą ant žemės paguldytam ir antrankiais surakintam juodaodžiui, kol šis liovėsi judėti ir kvėpuoti.

Minesotos valstijos kalėjime laikomam policininkui, posėdyje dalyvavusiam vaizdo ryšiu, buvo oficialiai pareikšti kaltinimai dėl antrojo ir trečiojo laipsnio nužudymo, taip pat dėl nužudymo iš neatsargumo.

Per procedūrinį posėdį 44 metų D. Chauvinas neprivalėjo pripažinti savo kaltės arba atmesti kaltinimus. Be to, Henepino apylinkės teismo teisėjas paskelbė, kad kaltinamasis gali būti paleistas už 1 mln. dolerių užstatą su kai kuriomis sąlygomis arba už 1,25 mln. dolerių (1,11 mln. eurų) užstatą – be jokių išankstinių sąlygų.

Teisėjo nustatytos paleidimo sąlygos - kad D. Chauvinas atiduotų savo turimus šaunamuosius ginklus, nedirbtų teisėsaugos arba apsaugos struktūrose ir nemėgintų užmegzti kokio nors ryšio su G. Floydo šeima.