Dėl augančio koronaviruso atvejų skaičiaus Iranas neįsileis turistų

Penktadienio žiniasklaidos duomenimis, iki atskiro sprendimo vizos galės prašyti tik, pavyzdžiui, užsieniečiai, norintys atvykti verslo reikalais.

Tačiau jie turės pateikti tarptautiniu mastu pripažinto savo šalies instituto neigiamą koronaviruso testą, kuris turi būti atliktas ne anksčiau kaip prieš 96 valandas, skelbia naujienų agentūra „Isna“.

Iranas ir ketvirtadienį pranešė apie augančius infekcijų skaičius. Sveikatos ministerijos duomenimis, per 24 valandas mirė 226 pacientai. Bendras mirčių skaičius pasiekė 16 569. Per parą registruota daugiau kaip 2 600 naujų infekcijų, bendras jų skaičius yra per 300 000.

Naujas atvejų protrūkis, ekspertų vertinimu, susijęs su gegužės pabaigoje pradėtais ribojimų švelninimais. Tada gyventojai ėmė nebepaisyti higienos reikalavimų ir rimtai nevertinti pandemijos.