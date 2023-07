Dar vienas skandalas: BBC nušalino darbuotoją, tariamai mokėjusį už intymias nuotraukas paaugliui

Jungtinės Karalystės kultūros sekretorė Lucy Frazer (Liusi Freizer) anksčiau sakė, kad apie didelį susirūpinimą keliančius kaltinimus kalbėjosi su BBC generaliniu direktoriumi Timu Davie (Timu Deiviu), kuris ją patikino, kad BBC pradėjo skubų tyrimą.

Laikraštis „The Sun“, kuris apie tai pirmasis pranešė, citavo jaunuolio motiną, teigiančią, kad neįvardytas BBC laidų vedėjas per trejus metus jos nenurodytos lyties vaikui už nuotraukas sumokėjo daugiau kaip 35 000 svarų sterlingų (41 000 eurų).

Be to, teigiama, kad minėtas vedėjas pasirodė eteryje, praėjus mėnesiui po to, kai nuo 17 metų išnaudoto vaikino ar merginos, šeima gegužę pateikė skundą BBC.

Sekmadienį paskelbtame pareiškime BBC patvirtino, kad pirmą kartą apie skundą sužinojo gegužę.

„Ketvirtadienį mums buvo pateikti nauji kitokio pobūdžio įtarimai, todėl, be mūsų pačių atliekamų tyrimų, taip pat susisiekėme su išorės institucijomis, kaip numatyta mūsų protokoluose“, – pridūrė ji.

BBC ir kiti transliuotojai turi susiimti, nes atrodo, kad mus krečia vienas skandalas po kito.

Pareiškime teigiama, kad „vyriškos lyties darbuotojas buvo nušalintas nuo pareigų“.

„Tai sudėtingos ir greitai besikeičiančios aplinkybės, todėl BBC stengiasi kuo greičiau nustatyti faktus, kad galėtų tinkamai informuoti apie tolesnius veiksmus“, – pridūrė BBC.

BBC teigė, kad į bet kokius kaltinimus žiūri rimtai ir taiko „tvirtus vidaus procesus, kad galėtų aktyviai reaguoti į tokius kaltinimus“.

Darbuotojams išsiųstame elektroniniame laiške, kuris cituojamas BBC interneto svetainėje, T. Davie teigė, kad „smerkia nepagrįstus gandus, paskleistus internete apie kai kuriuos mūsų talentingus laidų vedėjus“.

Po straipsnio dienraštyje „The Sun“ pasirodymo, kai kurie BBC laidų vedėjai socialiniuose tinkluose ėmė rašyti, kad su už intymias nuotraukas paaugliui mokėjo ne jie.

Britų transliuotojas, kurio valdybos pirmininkas atsistatydino balandį, po to, kai atlikus tyrimą paaiškėjo, kad, kandidatuodamas į šį postą, suteikė paskolos garantiją buvusiam ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui (Borisui Džonsonui), sulaukė kritikos dėl savo reakcijos į šiuos kaltinimus.

Buvusi vidaus reikalų sekretorė ir valdančiosios konservatorių partijos narė Priti Patel pareiškė, kad BBC atsakymas buvo nederamas, ir pridūrė: „Jie privalo pradėti skaidrų tyrimą dėl nukentėjusiojo ir jo šeimos“.

„BBC ir kiti transliuotojai turi susiimti, nes atrodo, kad mus krečia vienas skandalas po kito“, – sekmadienį „Sky News“ sakė opozicinės Leiboristų partijos įstatymų leidėja Rachel Reeves (Reičel Rivs).

Gegužę britų televizijos žvaigždė Phillipas Schofieldas (Filipas Šofildas) atsistatydino iš ITV kanalo po to, kai prisipažino apie „neprotingus, bet ne neteisėtus“ santykius su jaunesne kolege.