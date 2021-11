Danijos vyriausybė ketina grąžinti kaukių prievolę

Vyriausybė ketina atsižvelgti į ekspertų komisijos rekomendacijas ir grąžinti kaukių prievolę, be kita ko, viešajame transporte ir prekybos vietose. Tai trečiadienį spaudos konferencijoje pareiškė sveikatos ministras Magnusas Heunickė. Be to, neigiamas PGR testo rezultatas ateityje galios tik 72 valandas, o greitojo testo – 48.

Šiuos ir kitus pasiūlymus ketvirtadienį svarstys atitinkamas parlamento komitetas. Jei pasiūlymams bus pritarta, jie įsigalios pirmadienį.

Danijoje jau kelis mėnesius nėra kaukių prievolės. Rugsėjo pabaigoje šalis, be to, atšaukė dar likusius koronaviruso ribojimus. Tačiau dėl augančių infekcijos skaičių prieš dvi savaites vėl grąžintas COVID-19 paso naudojimas. Jo reikalaujama, pavyzdžiui, koncertuose ar restoranuose.

Trečiadienį Danijoje pranešta apie 4 426 naujus infekcijos atvejus. Naujienų agentūros „Ritzau“ duomenimis, tai antras aukščiausias rodiklis nuo pandemijos pradžios. Didesnis atvejų skaičius registruotas tik 2020 metų gruodžio viduryje.