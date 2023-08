Danijos ekonomikos ir gynybos ministrai apsikeitė pareigybėmis

Danijos centristinės vyriausybės gynybos ir ekonomikos ministrai pasikeitė savo pareigomis antradienį, praėjus dienai po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo danų įstatymų leidėjams už tai, kad Kopenhaga sutiko Kyjivui perduoti naikintuvus F-16.

Ekonomikos ministru tapo Jakobas Ellemannas-Jensenas (Jakobas Elemanas-Jensenas), kuris taip pat yra Danijos trijų partijų koalicijos ministro pirmininko pavaduotojas ir Liberalų partijos vadovas.

Troelsas Lundas Poulsenas (Troelsas Lundas Pulsenas), kuris laikinai ėjo gynybos ministro pareigas, kol J. Ellemannas-Jensenas dėl sveikatos problemų penkis mėnesius nedirbo, dabar oficialiai stos prie Gynybos ministerijos vairo.

Spaudos konferencijos metu J. Ellemannas-Jensenas teigė, kad šis sprendimas buvo priimtas šio mėnesio pradžioje, tačiau viešai paskelbtas antradienį, po V. Zelenskio vizito.

T. L. Poulsenas laikomas plano dėl F-16 dovanojimo Ukrainai architektu, be to, gegužę Danija paskelbė, kad per ateinantį dešimtmetį į šalies gynybą investuos apie 143 mlrd. kronų (19,19 mlrd. eurų).

Penktadienį Nyderlandai ir Danija pareiškė, kad JAV leido joms pristatyti Ukrainai amerikiečių gamybos F-16 lėktuvus. Vašingtono pritarimas laikomas dideliu postūmiu Kyjivui, nors naikintuvai iškart dar neturės įtakos beveik pusantrų metų trunkančiam karui.

Vašingtonas taiko griežtas taisykles dėl amerikietiškos karinės įrangos pardavimo ar perdavimo.

Vašingtonas teigia, kad F-16, kaip ir pažangūs JAV tankai „Abrams“, bus labai svarbūs ilgalaikėje perspektyvoje Ukrainai kovojant su rusų pajėgomis.

J. Ellemannas-Jensenas atsiprašė už tai, kad klaidingai informavo parlamentą apie skubotą Izraelio ginklų sandorį, kuriuo siekiama pakeisti sausį Ukrainai padovanotas Danijos haubicas.