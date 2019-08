D. Tuskas pasiruošęs išklausyti B. Johnsono idėjas dėl „Brexit“

Vis dėlto D. Tuskas teigė „nepritarsiantis išstojimui be susitarimo“.

„ES visada buvo atvira bendradarbiavimui. Bet yra vienas dalykas, kurio atveju nebendradarbiausiu, – tai išstojimas be susitarimo, – sakė D. Tuskas. – Mes pasirengę išklausyti idėjas, kurios būtų veikiančios, realistinės ir priimtinos visoms ES šalims.“

EVT pirmininkas taip pat B. Johnsonui skyrė retorinę pastabą – paklausė, ar jis tikrai norįs į istoriją įsirašyti kaip „ponas be susitarimo“.

Sekmadienį D. Tuskas ir B. Johnsonas susitiks aptarti „Brexito“.

Nuo to laiko, kai tapo premjeru, B. Johnsonas planuoja, kad Didžioji Britanija ES paliks spalio 31 d., jei reikės, ir be susitarimo. D. Tuskas teigė, kad B. Johnsonas yra jau trečiasis Didžiosios Britanijos premjeras, su kuriuo jam teks susitikti nuo to laiko, kai šalis 2016 metų birželį balsavo palikti ES. Prasidėjus didžiojo septyneto susitikimui, iki termino, kada Didžioji Britanija turėtų palikti Europą, lieka tik truputį daugiau nei du mėnesiai.

D. Tuskas taip pat pareiškė susirūpinimą, esą G7 susitikimas šiemet pagrindinėms demokratinėms ekonomijoms bus „sudėtingas vienybės ir solidarumo išbandymas“. Jis perspėjo, kad prekybos konfliktai grupei gali mesti labai sudėtingų iššūkių, o blogėjantys ekonominiai ryšiai – pažeisti pasitikėjimą.