D. Trumpas sulaukė naujų kaltinimų seksualiniu priekabiavimu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl sulaukė kaltinimų seksualiniu priekabiavimu. Buvęs modelis Amy Dorris interviu britų laikraščiui „The Guardian“ apkaltino D. Trumpą per „US Open“ teniso turnyrą Niujorke 1997 metais ją nederamai lietus ir per jėgą bučiavus. Prezidentas per savo advokatus kaltinimus atmetė.