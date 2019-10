CNN: Jungtinės Valstijos patyrė Sirijoje geopolitinį pralaimėjimą

„Didžiausius geopolitinius nuostolius dėl sudaryto susitarimo patyrė Vašingtonas“, - pažymėjo kanalas. Pasak jo, „antradienio susitarimas dar labiau padidino Amerikos pažeminimą“. „O Putinas ir Erdoganas tapo pagrindiniais geopolitiniais žaidėjais regione“, - konstatavo CNN.

Anot kanalo, dėl spartaus JAV kariškių išvedimo iš šiaurinių Sirijos rajonų, besiribojančių su Turkija, ten gyvenantiems kurdams gali iškilti pavojus.

Spalio 22 d. Rusijos ir Turkijos prezidentai Vladimiras Putinas ir Recepas Tayyipas Erdoganas per susitikimą Sočyje priėmė memorandumą dėl bendrų veiksmų padėčiai Sirijos šiaurės rytuose sureguliuoti.



Pagal šį dokumentą, Rusijos karinė policija ir Sirijos kariškiai nuo trečiadienio vidurdienio įžengė į rajonus, kurie ribojasi su Turkijos operacijos Sirijoje zona. Kurdų formuotėms duodama 150 valandų, per kurias jos turi visiškai pasitraukti iš 30 kilometrų pločio zonos nuo Turkijos sienos, po to Rusijos ir Turkijos kariškiai pradės kartu patruliuoti.