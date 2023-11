Čekijoje profsąjungos rengia protestų dieną: priešinasi vyriausybės taupymo kursui

Profesinių sąjungų konfederacija (CMKOS), be to, paragino darbuotojus daugelyje įmonių valandai nutraukti darbą. Ši konfederacija atstovauja 270 tūkst. narių.

Prahoje tūkstančių žmonių laukiama susirenkant į mitingą. Ministras pirmininkas Petras Fiala apkaltino profsąjungas elgiantis neatsakingai ir naudojantis sudėtinga šalies situacija.

Pasirašius prezidentui, prieš kelias dienas buvo uždegta žalia šviesa viešųjų finansų konsolidavimo paketui. Per ateinančius dvejus metus tikimasi sutaupyti 6 mlrd. eurų. Dėl to, be kita ko, didės mokesčiai alkoholiui, cigaretėms ir mineraliniam vandeniui, taip pat žemės mokestis ir bus mažinamos išlaidos. Darbo vietų skaičius valdžios institucijose ir ministerijose nuo 2024 m. mažės 3,5 proc.