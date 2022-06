Buvęs „apsišaukėliškų respublikų“ lyderis išpranašavo V. Putino likimą

I. Strelkovas-Girkinas piktinosi FSB neveiklumu, kuris paleidžia „nusikaltėlius“, turinčius antikarinę poziciją už Rusijos Federacijos ribų, ypač šou vedėją Ivaną Urgantą.

„Jis grįžo čia (Rusijoje – UNIAN) parduoti savo turto. Niekas net nebando jo suimti. Tai irgi klausimas FSB ir vidaus reikalų ministerijai, prokuratūrai. Jei to neįvyks, V. Putinui geriausiu atveju baigsis kaip Slobodanui Miloševičiui (buvusiam Serbijos prezidentui, laikomam vienu iš kruvinų įvykių Jugoslavijoje kaltininkų. Jis mirė Hagos tribunolo kalėjime – aut. past.). O blogiausiu atveju – kaip Muammarui Kadafiui (Libijos lyderiui, kuris mirė nuo žaizdos kojoje ir galvoje per pilietinį karą – aut. past.). Bet, deja, jis to nepadarys pats, visa šalis baigsis su juo. Rusija panaši į Libiją, kur visi kovoja prieš visus“, – kalbėjo jis.

I. Strelkovas-Girkinas taip pat pridūrė, kad Rusijos priešas yra šaltis. Jis gali atnešti tiek aukų, kiek joks kitas karas neįvertina.

Anksčiau buvęs „DPR“ lyderis pripažino blogėjančią rusų įsibrovėlių padėtį Chersono-Nikolajevo kryptimi.