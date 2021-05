Britų karalienė sugrįžo į viešąjį gyvenimą ir pristatė naują vyriausybės darbotvarkę

Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), padrąsintas savo partijos triumfo praėjusią savaitę įvykusiuose vietos ir regiono rinkimuose Anglijoje, žada tesėti dažnai kartojamą savo pažadą „atstatyti geriau“ ir pristato daug įvairių politikos krypčių.

Tačiau jis susiduria su naujai keliamais klausimais dėl JK sanglaudos, nes per rinkimus į Škotijos parlamentą daugumą laimėjo regiono nepriklausomybę remiančios jėgos, žadančios dar vieną referendumą dėl pasitraukimo iš šimtmečių senumo sąjungos.

B. Johnsono vyriausybė, vykdanti sėkmingą vakcinavimo nuo COVID-19 programą, ketina vėl atverti ekonomiką ir nukreipti dėmesį į pažadus „sulyginti“ gerovę visoje Jungtinėje Karalystėje.

„Mano vyriausybės prioritetas yra užtikrinti šalies atsigavimą po pandemijos, kad Jungtinė Karalystė taptų stipresnė, sveikesnė ir labiau klestinti nei anksčiau“, – paskelbė 95 metų monarchė. Kalbą ji pasakė sėdėdama paauksuotame soste aukštuosiuose Lordų Rūmuose.

Sienų klausimas

Karalienė paskelbė, kad vyriausybė pristatys aplinkos įstatymą, kuriuo bus nustatyti teisiškai įpareigojantys tikslai dėl taršos mažinimo, Didžiajai Britanijai rengiantis šį lapkritį Glazge įvyksiančiam Jungtinių Tautų aukščiausio lygio susitikimui klimato kaitos klausimais (COP26).

Tuo tarpu „kovos su grėsmėmis valstybei įstatymo projektu“ saugumo tarnyboms turi būti suteikta įrankių kovai su užsienio valstybių ir užsienio veikėjų priešiška veikla.

Naujomis priemonėmis taip pat bus siekiama stiprinti Britanijos sienas ir atgrasyti „nusikaltėlius, prisidedančius prie pavojingų ir neteisėtų kelionių“. Pastaruoju metu į JK laiveliais iš Prancūzijos atvyksta vis daugiau prieglobsčio prašytojų.

Imigracijos taisyklių griežtinimas ir sienų apsauga buvo daug balsų pelnę B. Johnsono kampanijos už išstojimą iš Europos Sąjungos, vykusios prieš Britanijos 2016 metų referendumą dėl „Brexito“, pažadai. Jie taip pat padėjo jam triuškinamai laimėti 2019 metų rinkimus.

Tačiau atskirdama legaliai atvykstančius prieglobsčio prašytojus nuo atvykėlių iš tokių „saugių“ vietų kaip Prancūzija, vyriausybė supykdė pabėgėlių organizacijas.

JT pabėgėlių agentūra UNHCR yra sakiusi, kad Britanijos pasiūlymais gali būti pažeista tarptautinė teisė, jie gali būti „brangūs ir sunkiai įgyvendinami“.

Tačiau B. Johnsono atstovas tvirtino, kad planai atitinka visus įstatymus.

Vyriausybė taip pat leis įstatymus rasinių ir etninių grupių padėties skirtumams spręsti, gėjų konversijos terapijai uždrausti, gyvūnų teisių apsaugai stiprinti, sieks, kad daugiau žmonių turėtų savo nuosavus namus.

Be to, vyriausybė sparčiausiai per visą istoriją didins valstybės finansavimą mokslo tyrimams ir plėtrai, įsteigs pažangių mokslo tyrimų agentūrą.