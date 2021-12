Belgai toliau protestuoja prieš pandemijos suvaržymus ir sveikatos pasą

„Pažeista laisvė“, „Mano pasirinkimas: ne sveikatos pasui“, „Laisvė neskenuojama“ – tokiais plakatais nešini protestuotojai susirinko jau į trečią masinę protesto akciją išreikšti savo nepasitenkinimą Belgijos valdžios sprendimais dėl priemonių stabdyti pandemijos plitimą.

Remiantis policijos skaičiavimais, į protesto akciją susirinko 3 500 žmonių. Palyginimui, į pirmąją demonstraciją lapkričio 21 d, susirinko apie 35 tūkst. žmonių, o į antrąją, vykusią gruodžio 5 d., – apie 8 tūkst. žmonių.

Naujausia protesto akcija yra nukreipta prieš privalomą ligoninių personalo skiepijimą bei sveikatos pasų įvedimą. Protestuotojai taip pat smerkia apribojimus, įvestus nuo pandemijos pradžios.

Anksčiau sekmadienį laikraštis „La Libre Belgique“, remdamasis visuomenės sveikatos apsaugos instituto „Sciensano“ duomenimis, skelbė, kad koronaviruso atvejų dienos vidurkis Belgijoje pastarosiomis dienomis mažėja ir artėja prie 10 tūkst. ribos. Tai reiškia, kad nuo gruodžio 9 iki 15 d., lyginant su ankstesne savaite, atvejų skaičius sumažėjo 31 proc.

Belgijos valdžia aiškina, kad nors skaičiai teikia vilčių, jie vis dar išlieka dideli ir neleidžia švelninti apribojimų.

Be to, šalies gyventojai raminami, jog toks griežtas karantinas, kurį sekmadienį įvedė Nyderlandai, esą negresia dėl to, kad Belgijoje yra gerokai daugiau, nei Nyderlanduose, žmonių, kurie pasiskiepijimo sustiprinančiąja trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze. Taip pat Belgijoje yra daugiau kovų intensyvios terapijos skyriuose nei kaimyniniuose Nyderlanduose.