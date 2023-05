Baigus galioti JAV pasienio taisyklėms – nežinomybė dėl migrantų

Tikėtasi, kad artimiausiomis dienomis dešimtys tūkstančių žmonių, tikėdamiesi pabėgti nuo skurdo ir nusikaltėlių gaujų, kurios siaubia jų šalis, bandys kirsti JAV sieną.

Tačiau prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) administracija, siekdama išvengti tokio antplūdžio, nustatė taisykles, kuriomis keliami aukštesni reikalavimai prieglobsčio prašytojams.

„Nuo šio vakaro žmonės, kurie atvyks prie sienos nepasinaudoję teisėtu keliu, bus laikomi neturinčiais teisės į prieglobstį“, – sakė vidaus saugumo sekretorius Alejandro Mayorkas (Alechandras Majorkas).

„Pietvakariniame pasienyje turime 24 000 pasienio patrulių ir pareigūnų, į pagalbą pasitelkėme tūkstančius karių, kontraktininkų ir daugiau nei tūkstantį prieglobsčio pareigūnų, kurie padės užtikrinti mūsų įstatymų vykdymą“, – nurodė jis.

„Politinis futbolas“

Daugiau nei trejus metus 3 200 km pasienyje su Meksika galiojo vadinamasis 42 skirsnis – sveikatos apsaugos nuostata, kuria siekta užkirsti kelią COVID-19, neleidžiant žmonėms patekti į šalį.

Tačiau oficialiai nutraukus nepaprastąją padėtį sveikatos srityje ši taisyklė nustojo galioti vidurnaktį Rytų pakrantės (7 val. Lietuvos) laiku.

Dabar vėl leidžiama teikti prieglobsčio prašymus, tačiau daugeliu atvejų jie turi būti pateikti prieš atvykstant prie sienos, kitu atveju laukia greitas išsiuntimas.

Prieglobsčio prašytojai apklausas turi užsisakyti naudodamiesi išmaniųjų telefonų programėle, tačiau vartotojai praneša, kad ji veikia su trikdžiais ir yra kliūtis tiems, kurie neturi veikiančių telefonų ar belaidžio interneto.

J. Bideno administracija bando laviruoti tarp savo Demokratų partijos humanitarinių principų ir išvengti filmuotos medžiagos apie šimtus žmonių, plūstančių per sieną.

J. Bideno oponentai Respublikonų partijoje atkreipė dėmesį į tai, ką jie vadina invazija.

Teksaso senatorius Tedas Cruzas (Tedas Kruzas) žurnalistams Braunsvilyje teigė, kad vien kitoje sienos pusėje nuo šio piečiausiai esančio Teksaso miesto stovyklas įsirengę 22 tūkst. žmonių.

„Turiu pasakyti, kad esu supykęs, nes tai buvo padaryta tyčia, tai buvo prezidento Joe Bideno ir [viceprezidentės] Kamalos Harris (Kamalos Haris) bei Kongreso demokratų sprendimas atverti sieną tam, kas yra ne kas kita kaip invazija“, – sakė jis.

Kanzaso senatorius Rogeris Marshallas (Rodžeris Maršalas) televizijai „Fox News“ teigė, kad padėtis pasienyje yra katastrofiška.

„Didžiausia grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui yra čia, pietų Teksase, iki pat Arizonos, – sakė jis. – Tai ne ta Amerika, kurioje užaugau.“

Kalifornijos demokratų kongresmenas Mike'as Levinas (Maikas Levinas) apkaltino respublikonus, kad jie žaidžia, anot jo, politinį futbolą su neveikiančia šalies imigracijos sistema.

Jis teigė, kad jiems labiau rūpi „pelnyti taškus, o ne iš tikrųjų dirbti, kad problema būtų išspręsta“.

„Vienas Dievas težino“

Naujienų agentūros AFP žurnalistai iš Braunsvilio sakė, kad tilto, jungiančio miestą su kaimyniniu Meksikos miestu Matamorosu, JAV pusėje stovėjo dešimtys policijos automobilių.

Kiek toliau matėsi sunkiasvorė žemės kasimo įranga, o darbuotojai ruošė žemę spygliuotai vielai įrengti.

Miesto gatvėse 22 metų Gabrielis Landaeta buvo vienas iš tų, kurie miegojo lauke.

„Jei vieną dieną kas nors sukurs dokumentinį filmą, tegul įrašo, kad geros širdies venesuelietis atvyko čia ieškoti laimės“, – teigė jis AFP.

Netaisyklinga anglų kalba jis ir kiti bando išsiaiškinti, kas vyksta.

„42 skirsnis baigiasi“, – sako jiems policijos pareigūnas.

El Pase šimtai žmonių, ketvirtadienį patekusių į šalį pro teisėtus pasienio vartus, buvo patikrinti ir galėjo pateikti pirminius prieglobsčio prašymus.

Daugelį kitų sulaikė Teksaso nacionalinės gvardijos pareigūnai, neleidę jiems kirsti sienos.

Be to, tarp eilinių pasienio patrulių pareigūnų, atrodo, kilo sąmyšis dėl to, kas tiksliai vyks artimiausiomis valandomis ir dienomis.

„Nežinome“, – atsakė vienas iš jų, paklaustas, kaip elgtųsi su migrantais, kuriems pavyko patekti į šalį.

Siudad Chuareso mieste Agustinas Sortomi teigė, kad jis, jo žmona ir du vaikai kelis kartus bandė pasiduoti JAV pareigūnams, bet jie buvo apgręžti.

„Daugybė žmonių iš ten jau ateina ir sako, kad jie uždarė duris ir nieko neįleidžia. Nežinau, ką daryti, – kalbėjo jis AFP. – Mes neįgyvendinome savo svajonės. Vienas Dievas težino, kada tai padarysime.“