Auksinių pasų rojus skendi korupcijos ūkanose

Iškreipė būsto rinką

"Prieš nužudymą D.Caruana Galizia praskleidė šydą nuo šešėlinio pasaulio, kur milijonai eurų suplaukė į įtakingiausių Maltos žmonių kišenes. Tačiau, nepaisant tarptautinio pasipiktinimo ir kritikos, Malta toliau prekiauja ES pasais. Ši prekyba yra teisėta, tačiau į ją įsitraukusių rusų korumpuotumas kenkia teisinės valstybės pamatams", – konstatuoja amerikiečių laikraštis "The Daily Beast".

Mieguistose Maltos sostinės Valetos gatvelėse už kai kurių barokinių durų registruota dešimtys licencijuotų agentūrų, parduodančių šios Viduržemio jūros valstybės pilietybę tiems, kurie gali sau leisti mokėti bemaž milijoną eurų.

Mažiausios ES narės pasai – raktas nuo vartų į milžinišką ES teritoriją, tačiau jų savininkai bemaž niekada nepasirodo pačioje Maltoje, o nekilnojamasis turtas, kurį reikalaujama turėti potencialiems piliečiams, stovi tuščias. Kontrastas tarp savininkų perkamosios galios ir šių būstų – įspūdingas. Dažnu atveju tai tėra apleistas butas, turintis esminę dedamąją – Maltos pasui gauti reikalingą vietos adresą.

Nors tokiu būdu Maltos piliečių skaičius gausėja, tikrieji vietos gyventojai tai junta netiesiogiai: turtingų naujųjų maltiečių paklausa taip iškreipė nuomojamo būsto rinką, kad net prastos būklės pastogę išsinuomoti tapo prabanga.

Pasus Saudo Arabijos, Irano, Turkijos, kitų šalių piliečiams parduoda apie 200 licencijuotų Maltos agentūrų, turinčių filialus visame pasaulyje. Vis dėlto pagrindiniai agentūrų klientai susitelkę ne taip toli – Rusijoje.

Tik kainos klausimas

Malta vilioja milijonierius, įtakingus pareigūnus, privačių įmonių savininkus ir valstybinių korporacijų vadovus, – Rusijos elitą, išgąsdintą, kad, stiprėjant Vakarų sankcijoms, jis liks už naujai kylančios geležinės uždangos arba kad bet kurią dieną užsitrauks valdžios nemalonę ir atsidurs teismo suole.

Maltos pasai, kuriuos kasmet gauna dešimtys rusų šeimų, – tai tarsi atsarginis išėjimas, galimybė laisvai išvykti iš Rusijos į JAV, Izraelį ir dar daugiau kaip 150 valstybių. Nors pasais ir leidimais nuolat gyventi prekiauja toli gražu ne vienintelė Malta, pagal suteikiamas galimybes laisvai judėti Maltos pasas – pirmajame pasaulio reitingo dvidešimtuke, o pagal galimybę gauti pilietybę mainais už investicijas į šalį – šalis yra lyderė pasaulyje.

Vienos pagrindinių Maltos pasus parduodančių kompanijų "Global Information Consulting Group" atstovai su užsienio žurnalistais sutiko kalbėtis tik su sąlyga, kad nebus paviešintos jų pavardės. Pasak jų, sulaukus potencialių klientų susidomėjimo, jie kompleksiškai patikrinami – pirmiausia įvertinamos jų finansinės galimybės.

Po to užsieniečiai 10–12 dienų atvyksta į Maltą, susitinka su Individualios investuotojų programos valdininkais, kurie supažindina su standartizuotu natūralizacijos procesu, trunkančiu ne mažiau kaip dvylika mėnesių. Jei kandidatas įveikia pirminį patikrinimą, gali pateikti prašymą dėl nuolatinės gyvenamosios vietos Maltoje. Kad gautų pilietybę, užsienietis turi investuoti 880 tūkst. eurų. 70 proc. šios sumos plaukia į Nacionalinės plėtros fondą, likusi dalis – į valstybės biudžetą.

Be to, pretendentas už ne mažiau kaip 350 tūkst. eurų turi įsigyti nekilnojamojo turto Maltoje, kurį parduoti leidžiama tik po penkerių metų. Alternatyva – ilgalaikė nekilnojamojo turto nuoma.

Josephas Muscatas

Kremliaus garantijos

Verslas klesti: vien nuo 2018-ųjų sausio tokiu būdu Maltos pasus įgijo 582 Rusijos piliečiai. Bent jau tiek jų suskaičiavo organizacijos "Transparency International" Maskvos skyriaus darbuotojai.

"Atrodo, kad parlamentaras Grigorijus Anikejevas (Valstybės Dūmos narys nuo valdančiosios "Vieningos Rusijos" partijos", red.past.) nupirko Maltos pasą sūnui Artiomui. Galbūt tai dovana 17-ojo gimtadienio proga", – "The Daily Beast" žurnalistams šmaikštavo "Transparency International" Maskvos biuro vadovo pavaduotojas Ilja Šumanovas.

Mūsų valdininkų šeimos nori turėti galimybę laisvai keliauti po pasaulį. Malta turi toliau pardavinėti mums pasus, kad erzintų JAV ir Didžiąją Britaniją.

Paradoksas, tačiau tas pats G.Anikejevas oficialiai kviečia tėvynainius mylėti savo šalį ir skiepyti vaikams patriotiškumą. Į leidinio paklausimą pats rusų parlamentaras atsakyti nepanoro.

Pernai Maltos pasų pardavėjų delegacija lankėsi Maskvoje, kur susitiko su Rusijos prezidento patarėju Sergejumi Markovu. Pastarasis sakė prašęs svečių nuolat pranešti pretendentų į Maltos pasus pavardes: su Kremliaus patikrą praėjusiais asmenimis maltiečiams esą nebūsią problemų, ir tikino, kad prekyba pasais neturi liautis.

"Mūsų valdininkų šeimos nori turėti galimybę laisvai keliauti po pasaulį. Malta turi toliau pardavinėti mums pasus, kad erzintų JAV ir Didžiąją Britaniją", – JAV laikraštis citavo Kremliaus valdininką.

Prekybą pasais atkakliai gina ir Maltos vyriausybės atstovai. "Teisinis pasų pardavimas užsieniečiams yra pelningas Maltos vyriausybės verslas, – "The Daily Beast" citavo oficialų atstovą spaudai. – Be to mes būtume žlugę."

Prekyba "auksiniais" pasais yra teisėta, tačiau jau sulaukė griežtos ES institucijų kritikos. Tačiau būdo, kaip priversti šalis nares atsisakyti tokios praktikos, nėra. Metų pradžioje Europos Komisija paskelbė ataskaitą, kurioje Bendrijos narės raginamos suvaržyti praktiką suteikti užsieniečiams leidimus gyventi arba pilietybę mainais į investicijas.

Anot ES teisingumo ir vartotojų apsaugos komisarės Veros Jourovos, leidimą nuolat gyventi arba pilietybę siekiančių gauti turtingų kandidatų praeitis ir patikimumas nepakankamai kruopščiai tikrinami, kad būtų užkardytas jų potencialus pavojus saugumui, pinigų plovimas arba mokesčių slėpimas.

Mįslingi pinigų srautai

Kol EK apeliuoja į narių sąmoningumą, vietos opozicija ir žurnalistai įsitikinę: Maltoje iš prekybos pasais pasipelno aukščiausio lygio politikai ir valdininkai, už proceso paspartinimą gaunantiems solidžius kyšius. Būtent apie tai rašė ir D.Caruana Galizia, už savo darbą sumokėjusi gyvybe.

Aktyvus kovotojas su korupcija, buvęs Europos Parlamento narys Simonas Busuttilas ir dar kelios dešimtys opozicijai atstovaujančių parlamentarų reikalauja panaikinti prieš šešerius metus premjero Josepho Muscato inicijuotą prekybą pasais. Savo reikalavimus opozicija grindžia ir kyšininkavimo istorijomis, tačiau jos kol kas telieka skandalais žiniasklaidoje, o ne bylomis.

Dar 2017 m. S.Busuttilas paskelbė ataskaitą, kurioje kyšių ėmimu kaltinamas J.Muscato biuro vadovas Keithas Schembri, tačiau tyrimo rezultatų jis tebelaukia.

Nužudytoji žurnalistė buvo surinkusi įrodymų, kad K.Schembri su žmona pinigų gavo iš Azerbaidžano prezidento dukrai Leilai Alijevai priklausančios kompanijos. Paskutiniame savo tinklaraščio įraše, kurį D.Caruana Galizia padarė likus valandai iki žūties, ji teigė, kad K.Schembri buvo papirkinėjamas ne kartą.

Žurnlistės duomenimis, L.Alijevai priklausanti kompanija per Dubajuje registruotą banko sąskaitą Maltos premjero žmonai priklausančiai bendrovei "Egrant" pervedė daugiau nei milijoną dolerių. Analogiškai įspūdingos sumos pasiekusios ir Maltos energetikos ministrui Christianui Cordonai priklausančių lengvatinio apmokestinimo bendrovių sąskaitas. Pastarojo veiklos skaidrumu abejoję opozicijos politikai teigia, kad ministras palaimindavęs Maltos biudžetui nuostolingus degalų iš Azerbaidžano pirkimo sandorius.

Kaltinimai aukščiausiems Maltos politikams ypač sunkūs, todėl galima tik spėlioti, ar pernai liepą atsisakiusi pradėti tyrimą prieš premjerą šalies Generalinė prokuratūra sprendimą priėmė nepatirdama spaudimo.

Šias abejones stiprina ir tai, kad pernai lapkritį Europos Centrinis Bankas (ECB) nutraukė Maltos "Pilatus Bank" bankininkystės licenciją po to, kai bankas buvo apkaltintas plovęs aukštų Azerbaidžano ir Maltos pareigūnų pinigus. Atitinkamą rekomendaciją ECB pateikė Maltos bankus reguliuojanti institucija, tačiau tik po to, kai dėl įtarimų pinigų plovimu JAV buvo areštuotas "Pilatus Bank" valdytojas iš Irano.

Daphne's Caruanos Galizios sūnūs

Žurnalistės sūnus neabejoja: Maltos valdžia stengiasi kiekvieną šio pasikėsinimo tarpinę grandį pristatyti kaip paskutinę, tarpininkus – kaip užsakovus.

Gaudo tik pėstininkus?

Motinos pėdomis pasukęs nužudytosios žurnalistės sūnus Matthew Caruana Galizia buvo pirmasis asmuo, atsidūręs prie susprogdinto motinos automobilio. Kartu su savo broliais Andrew ir Paulu bei tėvu Peteriu jis kritikuoja Maltos valdžią ir atkakliai reikalauja išaiškinti motinos žudikus.

Policija buvo suėmusi tris nusikaltėlius, kurie kelias savaites stebėjo žurnalistę, padėjo bombą ir galiausiai ją detonavo mobiliuoju telefonu. Tačiau, anot M.Caruanos Galizios, jie yra viso labo vykdytojai, smulkūs Maltos kriminalinio pasaulio atstovai.

Žurnalistės sūnus neabejoja: Maltos valdžia stengiasi kiekvieną šio pasikėsinimo tarpinę grandį pristatyti kaip paskutinę, tarpininkus – kaip užsakovus.

"Pastaraisiais metais ji tyrė aukščiausio lygio politinę korupciją, o ne degalų kontrabandą, kaip bando pateikti vyriausybė", – interviu austrų dienraščiui "Der Standard" sakė M.Cuarana Galizia.

ES išlikimo klausimas

Publicistas ragina ES steigti supranacionalinę instituciją, kuri užsiimtų pinigų plovimo ir korupcijos atvejais. Priešingu atveju blokas, kuriame jau dabar yra puikios sąlygos nusikalstamumui suklestėti, taps panašus į Rusiją.

"Europa turi daryti išvadas, tai yra ES išlikimo klausimas. ES reikia mechanizmų tokioms toksiškoms valstybėms kaip Malta, kurios pačios negali susitvarkyti, – įsitikinęs žurnalistas. – Jei ES turėtų tokių supranacionalinių institucijų, padėtis Maltoje nebūtų pasiekusį tokį lygį, kad būtų galima nužudyti mano motiną."

M.Cuarana Galizia neabejoja, kad korupcijos keliamo pavojaus atveju šalies dydis nėra lemiantis faktorius. "ES valstybės narės dydis nėra susijęs su žala, kurią gali sukelti korumpuota politinė sistema. Tik todėl, kad įstatymų nepaiso nedidelė valstybė, likusiai ES tai nėra maža problema. Pagrindiniai pastarųjų metų finansiniai skandalai įvyko mažose valstybėse narėse: Estijoje, Latvijoje ir Maltoje. Akivaizdu, kad plauti pinigus mažose šalyse yra lengviau – lengviau įgyti politinę įtaką", – pastebi jis.

Daugiau apie D.Caruana Garcia nužudymo tyrimą turėtų paaiškėti gegužės pabaigoje, kai savo išvadas pateiks specialusis Europos Tarybos pasiuntinys, olandas Pieteris Omtzigtas. Neseniai jis griežtai sukritikavo Maltos policijos neveiklumą ir ypatingą premjero J.Muscato įtaką. "Jis skiria policijos vadovą, generalinį prokurorą ir teisėjus", – laikraštis "Die Welt" citavo iškalbingus olando žodžius.