Arabų šalys griežtina priemones kovoje su koronavirusu: draus palikti namus

Kad suvaldytų viruso plitimą, Marokas visoje šalyje paskelbė draudimą gyventojams palikti savo namus. Ši priemonė įsigalios penktadienio vakarą, pranešė Vidaus reikalų ministerija.

Tunise, žinybų duomenimis, vidurnaktį bus visiškai nutrauktas lėktuvų eismas. Tai paveiks ir užsienio piliečių grįžtamuosius skrydžius. Tunise, oficialiais duomenimis, patvirtinti 39 infekcijos atvejai, vienas žmogus mirė.

Saudo Arabija paskelbė, kad 14 dienų stabdomi ne tik tarptautiniai skrydžiai, bet ir skrydžiai šalies viduje. Be to, uždraudžiamas važiavimas autobusais ir taksi. Karalystė jau apribojo piligrimų patekimą į šventąsias vietas Mekoje ir Medinoje. Vyriausybė Rijade, be to, pranešė, kad pandemijos paveiktoms įmonėms skirs 30 mlrd. eurų.

Jordanija paskelbė draudimą gyventojams išeiti iš namų. Jis pradės galioti šeštadienį, sakė vyriausybės atstovas. Darbą turės nutraukti visos parduotuvės. Už taisyklių nepaisymą gali grėsi iki vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Jordanijos kariuomenė prieš tai jau atitvėrė visus įvažiavimus į sostinę Amaną. Iki šiol karalystė pranešė apie 60 koronaviruso atvejų.

Saudo Arabija, oficialiais duomenimis, turi 274 infekuotus asmenis. Arabų pusiasalis yra Irano kaimynystėje. Iranas yra ypač smarkiai paveiktas pandemijos

Arabų pasaulyje iki šiol daugiausiai infekcijų fiksuota Katare – per 450.