V. Fiodorovas: griuvo trečiasis tiltas...

Griuvo trečiasis tiltas... ir tai tik per paskutinius porą metų. Kiek pražūtingai toli gali nuvesti lėtumas ir tikėjimas, kad greičiausiai nieko neatsitiks? Šįryt Kėdainių tiltas per Nevėžį parodė, kad ne veltui žmonės sako – tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam. Deja, kai kuriems ši paprasta tiesa paaiškėjo per vėlai, o lyderystės stoka vos nelėmė didžiulės tragedijos.