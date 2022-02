Tarp normos ir barzdotų potroškių

Išties Vasario 16-oji – ne ta proga, kai drabstomasi, švilpiama ar rėkaujama. Bet tai ir nėra proga viešumoje isteriškai padlaižiauti profesoriui. Jis, be jokios abejonės, yra Lietuvos nepriklausomybę reiškianti vadovėlinė asmenybė, nusipelniusi pagarbos už savo neginčijamą indėlį atstatant valstybę.

Tačiau ta pagarba neturėtų tapti nuokrypio ideologija, šlubuojančia politinio fanatizmo ramentais. Chroniškų padlaižių kompanijos yra tokios pat šlykščios kaip į Vasario 16-osios minėjimą atėję alkoholikai. Televizininkai, suprantama, vėl nepraleido progos pastaraisiais primityviai apkamšyti eterį. Vienas toks trejų devynerių riteris su plakatu vaizdo kamerai vogravo, kad Nepriklausomybės Aktas anuomet buvo pasirašytas vasario 18 dieną...

Protestams išties reikėjo pasirinkti kitą progą. Kaip ir kažkokiam meno vyrui nederėjo tądien viešai skelbti apie sužieduotuves su širdies draugu.

Ši TV impresija turėjo reikšti – esą va, tokie prasigėrę puspročiai yra profesorių dergiantys protestuotojai, maršo dalyviai, homofobai ir kitokios nūdienos atliekos.

Na, bet gal verta būtų pagaliau suvokti, kad ne visi protestuojantieji – kvailiai, girtuokliai ir tėvynės priešai, kaip kad, įsiteikiant valdžiai, nori juos patiekti lėkšta reporterio rega. Kiekvienas turi teisę reikšti savo nuomonę ir plakatais, ir megafonais. Prastas sprendimas buvo neleisti su jais į minėjimą, nes bet koks žmogaus laisvių varžymas yra neteisėtas.

Vis dėlto protestams išties reikėjo pasirinkti kitą progą. Kaip ir kažkokiam meno vyrui nederėjo tądien viešai skelbti apie sužieduotuves su širdies draugu, akcentuojant, kad jie abu ir yra Lietuva. Na, kokia jūs ten Lietuva? Gal veikiau tiesiog nepažinus biologinis žaismas. Apdairiau būtų buvę elgtis kukliai ir bent jau per valstybės šventę nedirginti moralę praktikuojančių katalikų. Valstybės atkūrimo diena tikrai nėra proga pareiškimams apie homoseksualistines piršlybas. Be to, ir kuklumas visada buvo lietuviškų nuotakų dorybė. Todėl gal nevertėtų laužyti tradicijų, net jei jaunoji nėščia ir barzdota.

P.S. Kaip atrodytų, jei per šventinį jubiliejų imtume linkėti "lengvos tėviškės žemelės", o per laidotuves dainuoti "ko tu tyli, ar nemyli"? Tam ir yra normos, kad tokio idiotizmo nebūtų.