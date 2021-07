Galėjo vykti ir be teisėjų. Paliekant žydrųjų ekranų žiūrovams teisę balsavimu nuspręsti, kas geriausias. Geriausias būtų tas, ta, kurie gražiausi, kaip "Eurovizijoje". Beje. Galėjo vykti ir be sportininkų. Visiškai įmanoma. Pavyzdžiui, buvo tokia sporto šaka, kaip šachmatai susirašinėjant. Žaidynės vyktų ilgai ilgai, iki pat kitų žaidynių.

Visi džiaugtųsi, rinktųsi vakarais prie pašto skyrių, milžiniškuose ekranuose stebėtų, kokį atsakymą priešininkui atsiuntė dziudo meistras, už kurį sergame. Arba kokią ataką amerikiečiai surengė prieš mūsų krepšinio rinktinę, visiškai pamiršę, kad ji šįsyk kažkodėl nedalyvauja. Pasaulis atrodytų linksmai pamišęs.

Mūsų karantinas bus ne šiaip karantinas. Ir ne nesiskiepijusiųjų karantinas. O šventinis karantinas. Su jūrine COVID-19 atmaina.

Bet. Nesvarbu. Yra svarbesnių renginių. Pavyzdžiui, mūsų Jūros šventė. Mūsų šventė svarbesnė už žaidynes: Klaipėdoje ji vyksta kasmet, o olimpiados vos kas ketverius metus ir vis skirtingame pasaulio krašte. Net jos atidarymas uostamiestyje įvyko viena diena anksčiau nei olimpinių žaidynių (ne ne, ne dėl to, kad mūsų sportininkų rekordiškai mažai šįsyk). Be to, leista atvykti ne tik mugės dalyviams, bet ir šimtams tūkstančių sirgalių. Aišku, jei tai būtų įvykis, prilygintas olimpiadai, viskas būtų vykę be žiūrovų. Šie, prilipę prie televizorių, būtų akylai stebėję, kas vyksta rūkytų žuvų sektoriuje, ir džiaugęsi net menkiausio kilbuko pasirodymu.

Galėjo būti ir kitas Jūros šventės scenarijus. Be dalyvių. Tik su žiūrovais. Jūros miesto galva prieš šventę žadėjo, kad susirinks tik sąmoningi piliečiai. Susigalvotų šokių ir žaidimų patys. Kam tie linksmintojai, kurie lupa pinigus?

Deja, pandemijos specialistai visą savaitgalį pašiurpę stebėjo, kiek daug piliečių atvyko ir be sąmonės. Tiesiog giedojo: mums jūra iki kelnių arba iki kelių. Ir po viso to mūsų karantinas bus ne šiaip karantinas. Ir ne nesiskiepijusiųjų karantinas. O šventinis karantinas. Su jūrine COVID-19 atmaina.