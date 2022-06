Suvaidintos aistros

Būtų ironiška, jei jausmingas palydėtuves Pauliui Jankūnui surengę žalgiriečiai pirmadienį vėl grįžtų į namų areną. Tokį įvykių pokrypį išgelbėtų nebent koks šmaikštus to mačo pristatymo šūkis. Toks iš Holivudinių scenarijų serijos: „Terminatorius 2. Sugrįžimas“. Pavyzdžiui, „Jankūnatorius 2. Sugrįžimas“. Iš tiesų, traumų praretinti ir dešimt kartų mažesnį biudžetą turintys „Šiauliai“ mažajame finale neturi šansų. Nebent Kazio Maksvyčio auklėtiniai pramuštų savo pačių pasiektą dugną. Ankstesnė sezono pabaiga žalgiriečiams reikštų ir gerų dalykų. Juk ne vienas jų įtrauktas į Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą. Jos jau šį mėnesį laukia pirmoji treniruočių stovykla ir liepos pradžioje prasidėsiantis pasaulio čempionato atrankos langas. Be to, ir rungtynės bus ne pačios lengviausios. Bulgarija išvykoje ir Čekija namuose lietuviams pastaraisiais metais tapo rimtomis varžovėmis. Tad toli mūsų komanda tikrai turės ką veikti. Šį sezoną itin daug jėgų aikštėje palikusiam Lukui Lekavičiui, dėl rinktinės dvejojančiam Edgarui Ulanovui, Artūrui Milakniui ir dar keliems žalgiriečiams dabartinis atokvėpis bus labai reikalingas.

LKL finale verda meksikietiško serialo vertos aistros. Stūmė Nenadas Čanakas savo kolegą iš Vilniaus ar Giedrius Žibėnas tiesiog suvaidino? Būtų „Ryto“ vadovas atlaikęs bent vieną bokso raundą prieš trenerį iš Serbijos ar ne? Užpuolė sirgaliai „Lietkabelio“ aukštaūgio tėvą sostinės arenos tribūnose ar tas apsižodžiavimas pernelyg išpūstas? Jei krepšininkų, trenerių ir sirgalių diskusijos apima ne vien sportinį rezultatą, reklamos LKL finalui tik daugėja. Jos ir reikia, nes arši „Žalgirio“ ir „Ryto“ kaktomuša būtų kartelę užkėlusi į kur kas aukštesnį lygį.