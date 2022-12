Susipurvinęs lietus

Pabėgusiems iš Rusijos vadinamiesiems liberalams sunkiai sekasi laikyti išgyvenimo laisvėje egzaminą. Vienos didžiausių šiai stovyklai atstovaujančių žiniasklaidos priemonių, Latvijoje priglaustos televizijos „TV Rain“, dar žinomos kaip „Dožd“ („Lietus“), kolektyvas it jų tėvynainiai Čornobaivkoje per trumpą laiką sugebėjo kelis kartus užlipti ant to paties grėblio.