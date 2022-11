Seksualinė Mao orientacija

Jo konkurento, Kinijos dešiniųjų lyderio Chiang Kai-sheko (1887–1975) pasiekimai šioje srityje žymiai kuklesni. Chiang Kai-sheko gyvenime taip pat buvo keturios moterys, tačiau generalisimui su jomis pavyko susilaukti vos vieno sūnaus. Antrąją atžalą dešiniųjų lyderiui teko įsivaikinti.

Pasakojama, kad pirmą kartą storasis pirmininkas buvo apvesdintas dar 1907 ar 1908 m. Mao tėvas Mao Yichangas (1870–1920) buvo klestintis ūkininkas ir veikiausiai tikėjosi sujungti savo ūkį su kitos svarbios krašto šeimos žemėmis, todėl nusprendė sutuokti atžalą su vyresne mergina Luo Yixiu (1889–1910).

Tuo metu jaunasis revoliucionierius jau buvo užsikrėtęs progresyviomis idėjomis, tad archajiškais papročiais dvelkiantis tėvo sumanymas jį klaikiai įsiutino. Kilo baisus skandalas, o šiam nuslūgus liežuvaujantys provincijos gyventojai dėl susidariusios padėties visą kaltę suvertė merginai. Jai neliko nieko kita – tik numirti.

Jų santuoka buvo "formali". Būsimasis pirmininkas ir jo vyresnė žmona faktiškai negyveno kartu, tačiau vėliau daug kas tvirtins, kad ši patirtis Mao galvoje pasėjo prielankumo feminizmui sėklą.

1920 m., jau tapęs marksizmo pasekėju, jaunasis Mao grįžo į Čangšos miestą (Hunano provinciją), kuriame anksčiau įgijo išsilavinimą. Dabar čia jis gavo direktoriaus darbo vietą vienoje ugdymo įstaigoje ir savo iniciatyva vedė mokslininko Yang Changji (1871–1920) dukterį Yang Kaihui (1901–1930), su kuria jam pavyko susilaukti trijų vaikų.

Dešiniųjų lyderis Chiang Kai-shekas taip pat buvo priverstas anksti vesti. Pirmoji būsimojo generalisimo žmona Mao Fumei (1882–1939) buvo neišsilavinusi, be to, vyresnė už jį penkeriais metais, tačiau, skirtingai nei kitos Chiang Kai-sheko moterys, Mao Fumei sugebėjo pagimdyti sūnų.

Be šios žmonos, Chiang Kai-sheko gyvenime vėliau atsirado ir dvi sugulovės – Yao Yecheng (1887–1966) bei Chen Jieru (1906–1971). Laikui bėgant, generalisimas nutraukė su jomis ryšius ir 1927 m. vedė naują, labiausiai išprususią žmoną Soong Mei-ling (1898–2003).

Savų vaikų susilaukti jiems nepavyko, tačiau vėliau Soong Meil-ling komplimentus žarstė pats Winstonas Leonardas Spenceris Churchillis (1874–1965).

Mirus Sun Yat-senui (1866–1925), Chiang Kai-shekas tapo dešiniosios partijos Guomindang (Kuomintang) lyderiu. 1926 m. vasarą šios partijos pajėgos pradėjo daugiau nei dvejus metus trukusią karinę kampaniją, nukreiptą prieš silpną Pekino vyriausybę ir provincijos rajonuose įsitvirtinusius militarizuotų grupuočių vadeivas.

Beveik tuo pat metu pradėjo braškėti trapi 1923 m. užmegzta Kinijos bolševikų ir Guomindang sąjunga. 1927 m. balandžio 12–15 d. Šanchajuje Chiang Kai-sheko šalininkai nusprendė išvalyti miestą nuo komunistų, kurie buvo užvaldę didelę metropolio dalį.

Neatmetama prielaida, kad per tų dienų reidus žuvo nuo 5 iki 10 tūkst. raudonųjų arba jiems prijaučiančių asmenų. Vėliau tais pačiais metais, siekiant sustabdyti raudonojo maro plitimą, žudynės vyko ir kituose miestuose. Į tai atsakydami komunistai 1927 m. rugpjūtį pabandė sukelti sukilimą Nančange (Dziangsi provincija).

Populiari raudonųjų legenda skelbia, esą būtent šiuo metu Mao ištarė savo žymiąją frazę, kad politinė galia išauginama šaunamųjų ginklų vamzdžiuose (ar kažką labai panašaus). Vėliau, tų pačių metų rugsėjį, paties Mao vadovaujami bolševikai bandė surengti perversmą Hunano provincijoje, tačiau šis politinis eksperimentas patyrė nesėkmę ir būsimajam pirmininkui kartu su šalininkų likučiais teko trauktis į Dziangsi provincijoje stūksančius kalnus.

Čia Mao komunistai susipažino ir susibičiuliavo su dviem banditų gaujomis, kurių nariai greitai susižavėjo marksizmo dogmomis ir įsitraukė į revoliuciją. Pasakojama, kad tomis dienomis Mao žmonės laikėsi itin paprastos ir atsargios taktikos – užimti menkai ginamą teritoriją, konfiskuoti pasiturinčiųjų žemę ir padalyti ją veltui lygiomis dalimis bežemiams bei vargetoms.

Už šią "dovaną" bolševikai tereikalavo vieno – stoti į jų gretas ir (arba) padėti visais įmanomais būdais, o kad viskas būtų dar patraukliau Kinijos raudonojoje armijoje buvo įvestas griežtas įsakymas neplėšti ir neskriausti vargingesnių civilių.

1928 m., dar nespėjęs nutraukti santykių su tris vaikus pagimdžiusia Yang Kaihui, Mao užmezgė romaną su jauna narsia revoliucioniere He Zizhen (1910–1984). Būsimajam pirmininkui ji pagimdė net šešis vaikus.

XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžia Mao, kaip ir daugeliui kitų pasaulio žmonių, nebuvo linksma. 1930 m. spalį jo antroji žmona Yang Kaihui pateko į dešiniųjų reakcionierių generolo He Jiano (1887–1956) nelaisvę. Po kelių savaičių, lapkričio 14 d., ją likvidavo.

Bolševikų gretos buvo išaugusios, tačiau dėl vidaus intrigų Mao vos neprarado posto ir galvos (jis taip pat vos nenumirė nuo tuberkuliozės), o Chiang Kai-sheko pajėgos kovoje su komunistais pradėjo taikyti naują – "apsupti ir sunaikinti" – taktiką.

1934 m. spalį prasidėjo didžiomis legendomis ir padavimais apipintas Didysis žygis, per kurį bolševikams vargais negalais pavyko prasiveržti pro priešo apsiaustį. Iš tikrųjų tai tebuvo sunkių kasdienių mūšių, alinančių ligų, nuolatinio maisto stygiaus ir nesibaigiančio žuvusiųjų slaugymo lydimas bėgimas, per kurį buvo sužeista ir Mao sugulovė He Zizhen.

Po daugelio metų juodojo humoro mėgėjai šmaikštavo, kad dėl Didžiojo žygio dietų ir fizinės veiklos pats Mao atjaunėjo net penkiolika metų.

Kol šešis vaikus pagimdžiusi revoliucionierė gydėsi Maskvoje, storasis pirmininkas tyliai inicijavo skyrybų procesą. Taip buvo atvertas kelias ketvirtajai, žymiausiai ir ambicingiausiai Mao žmonai kino aktorei Jiang Qing (1914–1991).