Provincijoje kiti pinigai

Pigesnis? Prekybos centrai ir sostinėje, ir Baisogaloje, ir Dievogaloje tie patys. Tos pačios prekių kainos. Daržovės provincijoje žmonėms nekainuoja, nes patys užsiaugina, dauguma daržus turi? Turi. Užsiaugina po darbo. Kitaip tariant, daržoves pelno papildomu darbu.

Būstas pigesnis? Statybinės medžiagos visur brangios. Aišku, žemė didmiesčiuose brangesnė. Bet. Kodėl mažesniųjų miestų gyventojų negautais pinigais turėtų būti apmokamos didžiojo būsto sąskaitos?

Tikriausiai atokiau gyvenantys žmonės nenori atostogauti? Jų didžiausia svajonė ant aukšto upės kranto uodus pašerti, o patiems laužo žarijose keptomis pasivaišinti? Į tailandus, graikijas, visokius kanarus ar bent turkijas nė jėga neištemptum? Varu varomi prie lėktuvo choru žviegtų, it skerdžiami: "Nenoriu-ūūū!"

Darbuotojų trūksta ne tik sostinėje, Kaune ar Klaipėdoje. Toliau nuo jų taip pat darbo jėgos deficitas. O kam dirbti, jei alga vos didesnė už socialines išmokas, kitokias valstybės teikiamas naudas? Regionų verslas teisinasi, kad nedidelės pajamos, neturi iš ko daugiau mokėti. Atrodytų – uždaras ratas. Tačiau paradoksas. 80 proc. mokesčių į valstybės biudžetą suneša smulkieji ir vidutiniai.

Labiausiai verkia ne tie, kurie vos galą su galu suduria. Tie, kurie net pandemijos metu žeriasi milijoninius pelnus. Net, sakykime, nepadorius. Didesnius nei prieš COVID-19. Vienintelė gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai skirtus produktus gaminanti bendrovė "Thermo Fisher Scientific Baltics" per pirmąjį šių metų pusmetį į biudžetą sumokėjo 100 mln. eurų pelno mokesčio. Kitų įmokos valstybei tokio dydžio, lyg kačiuko priverkta. Net tų, kurie nė dienai karantinų metu nebuvo uždaryti. Net bankai, kurie, palyginti su kitais verslais, moka daugiau pelno mokesčio – ne 15, o 20 proc. (be to, ne visuose provincijos miesteliuose ir savo skyrius beturintys, tačiau vis tiek iš šių žmonių uždirbantys).