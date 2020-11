Permainų vėjai – neišvengiami

Ir jis daro, ką gali, kad tik tos temos išvengtų. Štai Padėkos dienos išvakarėse, oriai nutylėjęs apie savo padėtį, prezidentas tradiciškai suteikė malonę dviem kalakutams iš Ajovos, dar malonę jis suteiks ir savo buvusiam nacionalinio saugumo patarėjui M.Flynnui, kuris prieš trejus metus prisipažino melavęs Federaliniam tyrimų biurui apie pokalbius su Rusijos ambasadoriumi.

Siurprizas, šiemet Rusijos priešų sąraše "nukritome" į penktą poziciją po JAV, Ukrainos, Jungtinės Karalystės ir Latvijos. Kas atsitiko? Kuo mes blogesni už latvius ar britus? Gal artėja santykių perkrovimo metas?

D.Trumpas darytų bet ką, kad tik nereikėtų komentuoti savo pralaimėjimo, šito jis niekada netoleravo jokiais atvejais. Tiesiog toks jo būdas.

Bet žmonės ir net valstybių vadovai ilgainiui keičiasi arba bent jau mėgina imituoti permainas, neabejotinai turėdami tam tikrų tik jiems vieniems žinomų tikslų.

Štai visai netikėtai Rusijos prezidentas V.Putinas šią savaitę prisiminė savo kaimynę Lietuvą ir netgi pareiškė, kad jie "pasirengę bendradarbiauti geros kaimynystės ir pagarbos vienų kitiems principų pagrindu".

Be to, ponas prezidentas esą geidautų matyti tokį patį ir savo kolegų lietuvių požiūrį. Čia tai bent! Ir visa tai po to, kai Lietuvoje ką tik į valdžią atėjo dešinieji, ir, baisiausia, diplomatijos vadovu gali būti paskirtas Rusijai toksiško V.Landsbergio vaikaitis?

Ir po to, kai kadenciją baigusi prezidentė D.Grybauskaitė Rusiją pavadino "teroristine valstybe", o Lietuva nė neslėpė teikianti visokeriopą paramą Ukrainai, kurios rytuose kovoja Maskvos remiami separatistai?

Kažkas vis dėlto keičiasi iš esmės, nes naujausiais sociologinių tyrimų kompanijos "Levada Center" duomenimis, Rusijos gyventojai, paprašyti paminėti didžiausius šalies priešus, kurį laiką Lietuvą vis įvardydavo antroje vietoje po Jungtinių Valstijų.

