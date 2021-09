Naujų sankcijų!

Skiepijimo nuo COVID-19 trečiasis raundas jau iš anksto pasmerktas nesėkmei. Vakcinacijos politiką kuriantys šalies atsakingi asmenys ir vėl lipa ant to paties grėblio – trečiąja doze bus skiepijami ne visi pageidaujantieji, o tik senjorai.

Kai bus suteikta tokia teisė jaunesniems, šių gretos gali būti dar labiau aptirpusios, nei šiuo metu yra. Kol 65-erių ir vyresni piliečiai bus lėtai lėtai vakcinuojami, dauguma vakcinų arba bus nebetinkamos ir išpilamos į kanalizaciją, arba bus dovanojamos šalims, kurios pačios gali jų įsigyti. (Jei jau aukojame, gal skurstančios Afrikos valstybės, kurių net pirmoji vakcinos dozė nepasiekė, sužinos, kad pasaulyje apskritai yra tokia šalis Lietuva?)

Patyrus naują fiasko, į gatves, plentus ir šunkelius išriedės nauji skiepobusai. O tuos ištiks ir dar naujesnis fiasko. Pastaruoju metu jie laukia pageidaujančiųjų apnuoginti petį prie didžiųjų prekybos centrų. Šiems nurodyta nuo ateinančio pirmadienio nebeįsileisti pirkėjų be G paso. Ne tik neskiepytieji nebeateis, bet ir skiepytieji, susierzinę dėl susidariusių eilių patikros punktuose, apsisuks ant kulno ir ieškos mažesnių parduotuvių.

Visos mūsų vyriausybės, kol esti valdžioje, geriausiai moka tik sankcijas, draudimus ir ribojimus kurti.

Beliks tik kurti naujas sankcijas. Pavyzdžiui, neleisti važiuoti viešuoju transportu ne tik be bilieto, bet ir be G paso. Įlipa kontrolieriai, išgaudo ne tik zuikius, bet ir bepasius. Skiria baudas tiems bei aniems. Bepasiams – didesnes. Kad biudžetas dėl pandemijos krizės ne nuostolių, o perteklinių pajamų turėtų. Policija galėtų stabdyti visus automobilius, kuriuose važiuoja ne tik vairuotojas. Veža pilietį be G paso – bauda. Tokio dydžio, kaip už vairavimą apsvaigus.

Na, jei ir tokios atgrasymo nuo nesiskiepijimo, nepersirgimo priemonės nepaveikios, galima būtų įsakyti visiems gyventojams pasikeisti namie spynas. Nevakcinuotas, neturi pakankamai antikūnų – durys neatsirakina. Mirtų iš bado? Nemirtų nemirtų. Užsakytus ir atvežtus produktus būtų galima pro langą virve užsikelti.

Visos mūsų vyriausybės, kol esti valdžioje, geriausiai moka tik sankcijas, draudimus ir ribojimus kurti.