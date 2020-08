Mozaikinė psichopatija

Garbus vertėjas mirė sava mirtimi, skirtingai nei Valkavisko karo muziejaus direktorius K. Šišmakovas, dirbęs Baltarusijos prezidento rinkimų komisijoje ir atsisakęs pasirašyti rinkimų rezultatų protokolą. Principingumo kaina – gyvybė, jo kūnas aptiktas Nemune. Apie nelaimingą atsitikimą kalbėti nė neverta. Paguoda bent tai, kad jo palaikus rado, skirtingai nei dešimčių suimtų protestuotojų, kurie pradingo be žinios.

O Lietuvos atstovas Europos Parlamente V. Tomaševskis vis tiek moralizuoja apie "deginamus tiltus", esą visai be reikalo Seimas A. Lukašenką pripažino nelegitimiu prezidentu, nes dėl to mes tik patys nukentėsime, prarasdami krūvą eurų, baltarusiškų krovinių forma gabenamų per Klaipėdą.

Šitų, o gal ir kitų tikslų vedama į Baltarusiją staiga susiruošė Lietuvos parlamento delegacija su Seimo vicepirmininku "socialdarbiečiu" G. Kirkilu priešakyje. Jie nusiteikę susitikti su valdžios atstovais. Kokiais? Ar su A. Lukašenka?

Be visų tų žinių apie mušamus, bet vis nenuilstančius maištininkus Minsko gatvėse, aikštėn iškilo dar ir sena eksprezidento paslaptis – ligos istorija, kurią paviešino psichiatras D. Ščigelskis.

Kažin, ar Aliaksandras Grigorjevičius juos net per sieną įsileis. Dabar jis turi rimtesnių reikalų, nei tuščiažodžiauti su buvusiu partijos bendražygiu iš Lietuvos.

Pasirodo, praeito amžiaus 8-ajame dešimtmetyje A. Lukašenka buvo atleistas iš kariuomenės, jam diagnozavus mozaikinę psichopatiją. Ir kas jis dabar? Baltarusijos psichopatas?

Ech, nenutildė laiku liudininkų, nes manė, jog pakaks tik pavogti iš Mogiliavo srities psichiatrijos ligoninės archyvo savo ligos kortelę, ir niekas nieko nesužinos.