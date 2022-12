Migrantai tampa Lietuvos visuomenės dalimi

Šiemet į Lietuvą atvyko daugiau nei 71 tūkst. karo pabėgėlių iš Ukrainos, mūsų šalis yra penkta pagal atvykusių karo pabėgėlių iš Ukrainos procentą, tenkantį šalies populiacijai, rodo Tarptautinės migracijos organizacijos (International Organization for Migration, IOM) parengta ataskaita. Be to, per dešimt šių metų mėnesių daugiau nei 20 tūkst. baltarusių gavo leidimą gyventi Lietuvoje.

„Pasaulyje kiekvieną minutę, bėgdami nuo karo, persekiojimo ir teroro, savo namus yra priversti palikti bent 20 žmonių. Tai nėra tuščia statistika – už jos slypi kiekvieno žmogaus istorija su savo netektimis, patirtais išgyvenimais ir prarasta teise į ramų gyvenimą. Per pastaruosius metus tai, kas atrodė labai toli nuo Lietuvos, tapo labai artima. Matėme, kaip savo namus bėgdami nuo persekiojimo palieka baltarusiai, o dabar nuo karo ir bado gelbėjasi ukrainiečiai. Lietuviai labai noriai padėjo tiek baltarusiams, tiek dabar padeda ukrainiečiams“, – sako IOM Lietuva vadovas Eitvydas Bingelis.

Prasidėjus karui Ukrainoje, IOM įdiegė specialias sistemas, kurios padėjo stebėti ukrainiečių judėjimą šalies viduje ir persikėlimus į kitus miestus. Duomenys rodo, kad apie 7 mln. žmonių persikėlė į kitus Ukrainos miestus, kuriuose kariniai veiksmai nevyksta, beveik 8 mln. žmonių išvyko iš šalies, o 17,7 mln. žmonių reikalinga pagalba.

IOM padėjo apie 1,5 mln. žmonių 24 Ukrainos apskrityse ir beveik 300 tūkst. už šalies ribų. Organizacija visose šalyse vykdo vienodas veiklas – tai laikinas apgyvendinimas, vienkartinės išmokos, psichologinės paramos linija. Kiekvienoje šalyje, kur yra IOM būstinė, atvykę ukrainiečiai gali pasinaudoti jos teikiama pagalba. Pavyzdžiui, organizacija suteikė daugiau nei 120 tūkst. nakvynių „Airbnb“ būstuose ir padėjo daugiau nei 5 tūkst. žmonių Lenkijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. Lietuvoje suteikta beveik 600 saugių naktų, o nemokamu trumpalaikiu apgyvendinimu pasinaudojo apie 30 šeimų.

Oficialiai Lietuva prieglobsčio prašytojus priimančia šalimi tapo 1997 m., ratifikavus Ženevos konvenciją. Per 25 metus prieglobstį gavo kiek daugiau nei 5 tūkst. pabėgėlių iš Afganistano, Sirijos, Baltarusijos, Eritrėjos ir kitų šalių. Per pastaruosius metus laikinus namus Lietuvoje jau surado daugiau kaip 71 tūkst. Ukrainos karo pabėgėlių, iš jų apie 24 tūkst. – nepilnamečių.